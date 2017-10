Araras tem muito a ganhar com o turismo

Uma notícia animadora foi recebida pelos ararenses durante a semana, depois que as comissões internas da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), que fica...

Uma notícia animadora foi recebida pelos ararenses durante a semana, depois que as comissões internas da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), que fica na cidade de São Paulo, aprovaram a concessão do título de “cidade turística” para Araras.

A concessão pode ser considerada um grande passo para que Araras entre na lista dos 70 municípios que contam com o MIT (Município de Interesse Turístico). Falta pouco. Agora é só aguardar a aprovação em plenário pelos deputados estaduais e a sanção do governador Geraldo Alckmin (PSDB) – procedimento considerado meramente formal.

Se aprovada, é a confirmação de que Araras atende às exigências do Estado em serviços como hospedagem, alimentação e de informação turística. O centro de informação foi inaugurado recentemente no principal cartão-postal da cidade, o Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago).

É importante relembrar o trabalho realizado nos últimos anos para que o município chegasse até aqui, com destaque para a criação do Conselho Municipal de Turismo. Cabe ainda reconhecer o esforço adotado durante a administração do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), com a participação do deputado estadual Ricardo Madalena (PR), de Santa Cruz do Rio Pardo, que apresentou o projeto para a análise da Alesp.

E depois desse pontapé inicial, foram feitos outros investimentos importantes pela administração anterior como a restauração do Solar Benedita Nogueira – hoje, Casa da Memória Pedro Pessotto Filho –, restauração do Lago Municipal e do Calçadão Monsenhor Quércia, também imprescindíveis para a vitória que se avista no horizonte.

O MIT poderá trazer muitos benefícios para toda a cidade, inclusive receber verba de R$ 500 mil por ano do governo do Estado de São Paulo. O valor tem que ser investido exclusivamente no setor de turismo. E na atividade econômica da cidade também traz acréscimos importantes, pois o turismo é responsável por 10% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado, e gera um milhão de empregos diretos e dois milhões indiretos.

Importante destacar que os deputados estaduais ainda precisam aprovar o projeto. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou durante a semana que a lista dos novos Municípios de Interesse Turístico pode sair até dezembro.

Até lá, vamos aguardar e creditar atenção especial no projeto que vem de encontro aos anseios do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) em criar novas oportunidades de trabalho para a população, alavancando a tão desejada atividade econômica da cidade.

Com isso, ganham todo o comércio da área da gastronomia, empresários do setor hoteleiro, comerciantes dos mais variados setores e até a zona rural, já que o município concentra importantes fazendas do rico período do café.