Araras tem 1ª audiência com as novas leis trabalhistas

Justiça do Trabalho já adotou novidades, como a implantação da homologação de acordo extrajudicial: cada parte deve estar representada pelo seu advogado

A Justiça do Trabalho de Araras realizou na semana passada uma audiência inédita. No dia 7 de março, foi homologado o primeiro acordo com base na nova Lei Trabalhista após a Reforma da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) do ano passado.

A Lei Federal nº 13.467/2017 entrou em vigor no dia 11 novembro de 2017, mas ainda causa polêmica no meio jurídico. Muitas novidades ainda estão sendo implantadas e uma delas diz respeito a homologação de acordo extrajudicial.

O novo artigo 855-B da CLT introduziu essa possibilidade, quando empregador e empregado podem apresentar petição conjunta à Justiça. Cada parte deve estar representada pelo seu advogado, sendo proibido o mesmo advogado para os dois lados. O trabalhador pode estar assistido pelo advogado do seu Sindicato, como ocorreu nesse primeiro caso.

O acordo homologado foi do ramo metalúrgico. O trabalhador havia sido demitido sem justa causa e foi assistido pelo departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras, na composição com uma empresa metalúrgica de Araras.

A lei prevê que no prazo de 15 dias o juiz deverá analisar o acordo e poderá designar audiência se entender necessário, em seguida proferir sentença.

Audiências para todos os acordos

A Tribuna apurou que os juízes do trabalho de Araras deverão realizar audiências para homologação de todos os acordos que forem apresentados. A medida visa evitar fraudes com a utilização da nova lei.

O advogado Breno Zanoni Cortella, do Sindicato dos Metalúrgicos participou desse acordo representando o trabalhador. Ele considerou positiva essa possibilidade.

“A reforma que foi aprovada tem muito problemas, prejuízos ao trabalhador e aos Sindicatos. Mas quanto a esse tipo de acordo tem a vantagem de garantir segurança jurídica para o empregado e para a empresa. Antes, muitos acordos eram feitos informalmente e sem controle”, aponta.

Breno explica que nesse caso o Sindicato acompanhou desde o início a situação, zelando pelos interesses do trabalhador, visualizando que a composição atenderia o interesse do associado. “Vimos a possibilidade de uma solução acordada como uma possibilidade viável e mais rápida. Percebemos que a Justiça do Trabalho vai fazer uma criteriosa análise antes de homologar, o que é positivo”, ressalta.