Araras sofre com falta de combustível; ônibus do TCA e até ambulâncias podem parar

A greve dos caminhoneiros começou a surtir fortes impactos em Araras e já nesta tarde de quinta-feira (24) o ararense pode ficar sem opções de abastecimento de combustível. Em diverso postos da cidade já há falta de diesel e até gasolina. Apesar disso, com a chegada do horário de almoço e horário de pico as filas têm ficado mais extensas.

A medida afeta severamente o transporte público em Araras. O presidente do TCA, Élcio Rodrigues, confirmou que chegou a encher ao máximo os tanques da autarquia, mas durante os últimos dias não conseguiu adquirir mais diesel e por isso o combustível está em baixos níveis. Rodrigues confirmou que há pouco combustível e poderá haver até abastecimento de ônibus em alguns postos particulares para tentar adiar o colapso. Mesmo assim ele estima que a medida não será suficiente e por isso, já esta tarde, a TCA pode adotar horário especial de circulação – com ônibus circulando com intervalos maior, visando economia de diesel. “A partir de segunda-feira, se essa situação não for normalizada, infelizmente na segunda eu tenho ‘zero’ de diesel, e não tem ônibus na rua”, lamentou Élcio.

Já na sexta-feira e sábado o TCA pretende trabalhar com horários de feriado, ou seja, em horários mais estendidos. A distribuidora de combustível que atende ao TCA não conseguiu enviar mais combustível e caso a situação não se resolva, o TCA confirma que ônibus que transportam os alunos poderão nem circular.

Na área da Saúde, conforme Tribuna apurou, algumas ambulâncias também estariam ficando sem combustível. Com a situação emergencial, o próprio prefeito Carlos Jacovetti (Rede) teria tentado contato com empresas particulares para que elas ajudem a garantir o abastecimento ao menos das ambulâncias.

Postos contatados pela reportagem da Tribuna já relataram que amanhã não terão mais combustível. Os mais otimistas apontam que até o meio da tarde de hoje alguns estabelecimentos ainda tenham combustível.

