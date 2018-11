Araras sediará final do Campeonato Brasileiro de Hipismo

As margens da represa Hermínio Ometto, cercada pela natureza, num dos cenários mais incríveis de Araras, a Hípica Campagna vai sediar a final...

Compartilhe em suas redes sociais!

As margens da represa Hermínio Ometto, cercada pela natureza, num dos cenários mais incríveis de Araras, a Hípica Campagna vai sediar a final do Campeonato Brasileiro de Salto 2018, no dia 18 de novembro (domingo). A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Após 10 etapas durante a temporada 2018, a prova em Araras será decisiva para definir os campões do ano do hipismo.

Amazonas e cavaleiros da Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural (ABHIR) prometem dar show a partir das 8h30. A Hípica Campagna foi escolhida para sediar a etapa decisiva pelo staff do hipismo, por ter uma das maiores e melhores pistas de salto do estado, 60×45 metros, com um dos melhores pisos de areia.

A competição é aberta ao público e a entrada e o estacionamento são gratuitos. Ao ar livre, em meio à natureza, os visitantes serão recebidos com uma completa estrutura, com praça de alimentação, estacionamento e arquibancada.

Festival gastronômico

Enquanto as amazonas e os cavaleiros prometem show na arena da Hípica Campagna, os cheffs de cozinha prometem dobrar a aposta fora das pistas. Jesiel do reality show BBQ Brasil é um dos mestres da culinária confirmado para o evento. Pratos texanos, para os apaixonados por carne, opções sem carne para quem é descolado, burguers com toque especial e sobremesas de comer rezando são atrações do festival gastronômico de verão.