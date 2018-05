Araras sedia evento de ciclismo e ararenses sobem ao pódio

Ciclistas ararenses conseguiram se destacar no último domingo (20) no 1° GP de Ciclismo de Araras. O GP valeu como a 5ª etapa...

Ciclistas ararenses conseguiram se destacar no último domingo (20) no 1° GP de Ciclismo de Araras. O GP valeu como a 5ª etapa do Campeonato da Media Paulista de Ciclismo.

Participaram da disputa 26 equipes e 350 ciclistas, além dos ciclistas “avulsos” (que competem sem equipes).

Na categoria Sênior A (30 a 39 anos), o ciclista Edmar Roberto de Souza fez boa prova, terminando na 3ª colocação, seguido pelo seu companheiro de equipe, Matheus Thim para fechar o pódio na 5ª colocação. Com a combinação de resultados eles conquistaram a 1ª colocação por equipe na categoria.

Outros destaques ararenses foram na categoria Elite Feminino (18 anos acima), em que o 4º lugar ficou com a ciclista Luciane C. Dezotti Soatti. Na categoria Sênior B (40 a 49 anos) o destaque foi para o ciclista ararense Carlos Eduardo Icassatti, o Duda, que conquistou 4º lugar. Já na categoria Master B (60 a 69 anos) o ciclista Antonio Ap. Correa da Silva, o Grilinho, conquistou o 5° lugar. Por fim, na categoria MTB o atleta Zago ficou com 2° lugar e seu companheiro de equipe, João Cesar Baroto, o 5º lugar.

Também representaram a equipe de Araras os ciclistas Gerson Marques de Oliveira, Paulo Rogerio Matos Soati, Eduardo Luiz de Matos Soati, Ayres Corona Neto, Gustavo Roncolato de Gouveia, João Scavone e Henrique Alves.

O circuito e local de competição tiveram estrutura coordenada pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte e pela Associação de Ciclismo de Araras

O evento contou com a presença e participação do ciclista Lauro Chaman, medalhista paraolímpico, campeão mundial de paraciclismo de pista no Rio de Janeiro em 2018 e campeão da Copa do Mundo de Paraciclismo 2018 disputada na Holanda. Chaman competiu representando a equipe Funvic de São José dos Campos e foi o grande campeão da categoria elite masculino, “como já era de esperar”, segundo a Secretaria de Esporte de Araras.