Araras registra aparecimento de outdoors pró-Bolsonaro

Alguns ararenses estão se mobilizando para colocação de outdoors nas ruas da cidade com elogios e propagação positiva da imagem do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), pré-candidato à presidência da República e polêmico por suas falas.

Jair tem ganhado apoio e críticas ao mesmo tempo nas redes sociais – há quem aponte que ele teria preconceito exacerbado, enquanto outros apoiam suas falas (e o chamam até de ‘Mito’, de forma elogiosa).

Considerado conservador, Bolsonaro é militar da reserva brasileira e alvo frequente de polêmicas com minorias – há acusações de grupos de que o deputado tem atitudes homofóbicas, por exemplo, o que é rechaçado por Bolsonaro, que diz apenas defender “direitos iguais”.

Ao menos dois outdoors foram vistos em Araras pela reportagem. Um deles está nas proximidades da Avenida Milton Severino, e outros pode ser visto próximo ao Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto.

Os outdoors citam que “o Brasil precisa de um presidente honesto” e chamam Bolsonaro de “patriota”, além de citar que ele é defensor de algumas bandeiras, como o fim do Estatuto do Desarmamento, redução da maioridade penal, da família, e ainda imputa a ele a autoria do voto impresso. Segundo o outdoor a ação é feita por diversas pessoas – os perfis das redes sociais constam nos outdoors.

Desde o ano passado uma “vaquinha” online visa arrecadar verba para implantar na cidade outdoors com a imagem de Jair Bolsonaro. A vaquinha foi criada em 06/12/2017 e encerrou em 06/03/2018 – há um mês.

Foram arrecadados, segundo o site da “vaquinha”, os R$ 2.270 pretendidos para colocação de quatro outdoors de Bolsonaro em Araras . “Uma cidade pequena do interior paulista, que tem uma infeliz tradição em apoiar o PT. Eles precisam da nossa ajuda. Esses outdoors serão o choque de realidade que fará o ararense despertar para o único candidato honesto e conservador no pleito presidencial”, diz o texto publicado no site que visava arrecadar o dinheiro. “Somente iniciativas populares como essa poderão fazer frente ao poder financeiro da grande mídia, partidos políticos, facções criminosas etc.”, finaliza o pedido de contribuição.