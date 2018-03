Araras recebe curso de planejamento sustentável

Araras vive atualmente problemas ambientais, com transbordo irregular de lixo e tratamento de esgoto inexiste. Enquanto isso, jovens de diversas áreas se reuniram para...

Araras vive atualmente problemas ambientais, com transbordo irregular de lixo e tratamento de esgoto inexiste. Enquanto isso, jovens de diversas áreas se reuniram para aprender sobre design em permacultura, ou seja, planejamento sustentável, no sítio agroecológico Gabiroba, no Elihu Root.

“São assuntos voltados para o planejamento e desenvolvimento sustentável, tanto para sítios, como para bairros e cidades. O intuito é que saiam daqui profissionais capacitados em técnicas e métodos ecológicos para garantir o futuro da cidade e das próximas gerações”, afirmou o organizador Guilherme Gândara.

O curso vai até domingo (11). Mais informações pelo telefone (19) 99794-8767.