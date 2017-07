Araras pode ganhar primeiro crematório para animais

Um crematório para animais poderá ser instalado na região do bairro rural Morro Grande nos próximos meses. A informação foi divulgada pela Prefeitura, que...

Compartilhe em suas redes sociais!

Um crematório para animais poderá ser instalado na região do bairro rural Morro Grande nos próximos meses. A informação foi divulgada pela Prefeitura, que atualmente está em tratativas com investidor interessado no serviço.

De acordo com informações da Prefeitura, o encontro entre Pedrinho Eliseu (PSDB) e o empresário interessado no investimento aconteceu na manhã de ontem (23). “A área de 29.000 m² já está comprada e fica na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), trecho Araras/Conchal, bairro Morro Grande”, informa.

O cemitério e o crematório poderão ocupar área de 10.000 m² e toda documentação já está pronta, autorizada pela Prefeitura, e agora será encaminhada aos órgãos responsáveis para obtenção das licenças ambientais.

Segundo o empresário Ivan Roberto Theodoro, que pretende investir no setor, os trâmites burocráticos para o início do funcionamento e implantação dos equipamentos, deve demorar em torno de 18 meses. “Serão investidos mais de R$ 1,6 milhão entre a área que já foi adquirida e construção e equipamentos do crematório e cemitério”, explica nota.