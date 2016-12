Araras pode ficar sem recolhimento de entulho no início de 2017

A esperada retomada do recolhimento de entulho em Araras, inicialmente prevista para janeiro do ano que vem, pode ficar para depois. Isso porque o...

A esperada retomada do recolhimento de entulho em Araras, inicialmente prevista para janeiro do ano que vem, pode ficar para depois. Isso porque o registro de preço atual, utilizado para que a Prefeitura viabilize o recolhimento de entulho (com diversas prestadoras de serviço) termina em 4 de janeiro.

Mesmo assim a atual administração garante que o novo prefeito poderá utilizar esse registro de preço para fazer o recolhimento do entulho em janeiro, por exemplo. Isso porque o novo chefe do Executivo pode utilizar o registro de preços até 4 de janeiro, contratando horas, por exemplo, para todo o mês de janeiro.

Se o novo prefeito não utilizar o antigo registro de preços e não contratar horas até 4 de janeiro a Prefeitura só poderá contratar novos caminhões com o novo registro de preço, ainda sendo elaborado. A estimativa é que esse novo registro de preço esteja concluído, no mínimo, em 18 de janeiro.

Como há pouco tempo hábil para que o novo prefeito se debruce sobre a questão, a cidade pode ficar pelo menos até o final de janeiro sem recolhimento de entulho.

A atual administração garante que essa será uma decisão que cabe ao novo prefeito, mas o que se sabe é que o novo chefe do Executivo terá apenas três dias úteis para tomar uma decisão sobre o caso.

Sobre o atual modelo, a Prefeitura explica que “não existe uma empresa responsável pelo recolhimento de entulho e, sim, prestadores de serviços vários, contratados mediante concorrência pública – modalidade Registro de Preços”. Em resumo são vários proprietários de veículos que se enquadram nos termos estabelecidos em edital pelo município. Eles ofertaram seus preços de locação desses veículos para o recolhimento dos detritos.

A própria administração municipal admite que o atual registro de preços em vigor, contudo, é válido apenas até 4 de janeiro de 2017. “Até esta data, podem ser feitas requisições de quantas horas forem necessárias para atendimento da demanda do momento”, explica nota municipal.

Mesmo assim a licitação para o recolhimento do entulho ano que vem demorou a ser feita. A administração reconhece que foi aberto somente no sábado passado (17) o processo licitatório nº 2631/2016 para novo registro de preços visando a contratação de veículos para esta mesma finalidade, pelo prazo de 12 meses.

A licitação foi publicada um dia depois de Pedrinho Eliseu (PSDB) reclamar, em coletiva, do fim dos contratos para recolhimento de lixo e entulho em Araras. “Peço calma para a população, se não vamos entrar numa catástrofe urbana”, chegou a citar Pedrinho, justamente temendo que o lixo e o entulho não tivessem licitação a tempo para serem resolvidos. Mesmo assim não há correlação entre a declaração dele e a abertura da licitação, já que o envio da licitação para publicação na Tribuna, por exemplo, ocorreu concomitantemente ao pronunciamento de Pedrinho.

A atual administração também foi questionada se há previsão de que esse serviço de recolhimento de entulho volte a ser feito em 1o de janeiro de 2017. A Prefeitura respondeu que “o atual registro de preços vigente até 4 de janeiro permite a contratação”, insistindo que cabe ao novo prefeito essa decisão.

A nova licitação para recolhimento do entulho na cidade prevê registro de preços para prestação de serviços com a locação de veículos auto motor com caminhões dos tipos basculante, truck, toco, três quartos e poli guindaste.

Licitações para recolhimento de lixo doméstico e hospitalar estão em andamento

A licitação para contratação de empresa para destinação do lixo da cidade já está em andamento há mais tempo, e na manhã desta quarta-feira (21) teve seu pregão eletrônico com sessão de propostas transcorrendo normalmente pela manhã. A Prefeitura ainda não divulga o nome da empresa e o valor que ela vai cobrar por recolher o lixo dos ararenses, já que ainda está analisando documentos. Há ainda prazo para recursos correndo, mas se não ocorrerem recursos, a licitação deve ser finalizada antes do fim do mês. A empresa tem apenas 5 dias para iniciar os serviços. Por isso a expectativa é que a cidade não fique sem recolhimento de lixo.

Atualmente a Prefeitura paga cerca de R$ 80 por tonelada do lixo, o que custa aos cofres municipais cerca de R$ 200 mil por mês. A nova licitação prevê pagamentos de cerca de R$ 90, o que faria com que esse custo subisse em R$ 300 mil ao ano. Mesmo assim a proposta da empresa pode ser próxima ao que é pago hoje, por exemplo. Os valores ainda não foram oficializados pelo município.

Já no recolhimento do lixo hospitalar a expectativa é que o preço fique pouco menor que R$ 5 o quilo, o que deve gerar um custo de R$ 90 mil ao mês, ou cerca de R$ 1 milhão ao ano, somente com resíduos de saúde. A sessão pública do Pregão ocorreu na sexta-feira passada (16 de dezembro). Assim como no caso do lixo urbano, a proposta da empresa pode ser próxima ao que é pago hoje, por exemplo e então pode ser menor que o estimado. Os valores também não foram oficializados pelo município até então.

As duas licitações (uma para recolhimento de lixo doméstico e outra do lixo hospitalar) seguem em andamento, e segundo a Prefeitura, devem ser finalizadas em tempo hábil. Conforme a Secretaria Municipal de Administração as licitações do lixo domiciliar e do lixo hospitalar “estão transcorrendo dentro da normalidade e legislação vigente, havendo expectativa de assinatura do contrato ainda dentro do mês de dezembro de 2016”.