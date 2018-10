Araras passa a ter Ganha Tempo

A Prefeitura de Araras inaugurou na manhã de hoje (22), o Ganha Tempo – um “órgão” municipal que oferece uma série de serviços públicos,...

A Prefeitura de Araras inaugurou na manhã de hoje (22), o Ganha Tempo – um “órgão” municipal que oferece uma série de serviços públicos, que devem ficar mais rápidos e acessíveis, em um único local. A unidade fica na Rua Francisco Leite, 152, Centro.

A solenidade contou com a presença do prefeito em exercício Pedro Eliseu Sobrinho, de vereadores, secretários municipais, imprensa e a comunidade em geral.

O local oferece mais de 400 serviços ao cidadão ligados aos departamentos de Tributação, Execução Fiscal, Fiscalização Tributária e Protocolo, além do setor de multas do Demutran e do setor de abertura de processos de licença da Vigilância Sanitária.

Outros serviços também estarão disponíveis no Ganha Tampo, como: retirada de documentos, impostos, segunda via de boletos, parcelamento de dívidas ativas, abertura de empresas, nota fiscal eletrônica, projetos de construção, entre outros.

Além dos atendimentos personalizados e presenciais, o Ganha Tempo também oferece alguns documentos digitalmente, como alvarás, licenças, habite-se, certidões etc. O cidadão receberá o respectivo documento por e-mail.

O secretário municipal da Administração, Bruno Roza, responsável por comandar todo o projeto, iniciou o seu discurso dizendo que toda a sua equipe, de fato, cumpriu a proposta de trabalho da gestão de simplificar os processos e implantar um novo modelo de atendimento, a exemplo do programa Poupa Tempo, do Governo Estadual. Não houve nova contratação para a implementação do programa, e sim a utilização dos próprios servidores efetivos da Prefeitura.

“Tudo foi iniciado em 2017, com a liderança do ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), um audacioso projeto de modernização administrativa, com vistas a entregar para a população um espaço como este, um ambiente acolhedor, onde o cidadão será atendido com conforto, agilidade e a tecnologia necessária ao buscar serviços da Prefeitura. O nosso bem mais valioso, além de oferecer esse atendimento de ponta a população, é que no Ganha Tempo toda equipe é composta por servidores públicos municipais de carreira, que receberam capacitação necessária para atender o cidadão conforme o novo modelo. Certamente, um sorriso, um desejo de bom dia e a vontade de ajudar será o diferencial de nossa equipe”, comentou o secretário.

Para o prefeito em exercício de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), a proposta é atender as diversas necessidades de quem busca os serviços da Prefeitura.

A estrutura do Ganha Tempo tem 12 atendentes, além dos gerentes específicos, com capacidade de prestar até 470 atendimentos por dia inicialmente (capacidade máxima de 700 por dia). Num levantamento prévio, a Prefeitura concluiu que poderão ser ofertados até 400 serviços aos cidadãos, sendo 80 com resolução imediata. Nos serviços não solucionados de imediato os cidadãos sairão do Ganha Tempo com a data agendada para finalização de seu pedido.