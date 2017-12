Araras participa de mutirão da biometria, mas cadastramento não é obrigatório

Os eleitores de Araras que ainda não realizaram o cadastramento biométrico, ou seja, que ainda não atualizaram o título eleitoral realizando o cadastro das...

Os eleitores de Araras que ainda não realizaram o cadastramento biométrico, ou seja, que ainda não atualizaram o título eleitoral realizando o cadastro das impressões digitais, poderão comparecer ao Cartório Eleitoral da cidade para fazer o cadastramento neste sábado (2). O leitor biométrico da urna eletrônica confirma a identidade de cada pessoa por meio das impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas. Até 2022 todas as urnas do país devem exigir a leitura biométrica dos votantes.

O cadastramento biométrico está sendo realizado em todo o país, mas somente em alguns municípios ele é, hoje, obrigatório – não é o caso de Araras. A Justiça Eleitoral estima que até 2022 todos os eleitores brasileiros já tenham cadastramento biométrico, porém há expectativa de que isso seja possível até 2020. Ao que se sabe em algum momento a Justiça Eleitoral deve estipular prazo para os ararenses também se cadastrarem, mas enquanto isso não acontece, quem faz o cadastramento ao menos se antecipa a uma imposição futura.

Em Araras o Cartório Eleitoral fica localizado na Avenida Zurita, 681, Belvedere, no CAM (Centro de Atendimento ao Munícipe) Antonio Casadei – o acesso ao cartório é feito por uma porta ao lado da entrada principal do Centro de Atendimento.

Para o ararense que quiser realizar o cadastramento sem agendar haverá um mutirão de atendimento nos próximos três sábados (dias 2, 9 e 16 de dezembro), das 9h às 18h. O atendimento será por ordem de chegada e não por agendamento, como ocorre durante a semana. É preciso levar o RG (cédula de identidade), CPF, o próprio título de eleitor e um comprovante endereço

O atendimento aos sábados, em horário diferenciado, é denominado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo como “Mutirão da Biometria”, e acontecerá inclusive sexta-feira (8), feriado no Judiciário, das 9h às 18h, por ordem de chegada. O eleitor deve levar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente em seu nome e título eleitoral, se tiver. Com exceção dessas datas, o eleitor pode realizar o cadastramento, mas é recomendável agendar o atendimento pelo site www.tre-sp.jus.br.

Dos 32.616.689 eleitores do Estado de São Paulo, 9.840.746 (30,1%) fizeram a biometria. A expectativa do TRE-SP é que mais de 100 mil compareçam ao Mutirão para o procedimento. (DS)

Biometria em Araras não é obrigatória

Em Araras o cadastramento biométrico ainda não é obrigatório. Em outras 85 cidades paulistas o cadastramento biométrico já é obrigatório. Somente nestas 85 cidades os eleitores que não realizarem a biometria terão o título eleitoral cancelado.

Em Araras e demais municípios, embora o comparecimento ainda não seja obrigatório, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores se adiantem para evitar as filas futuras.

Mutirão da Biometria

• O que levar: documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente no nome do eleitor e título eleitoral, se tiver.

• Datas: 2, 8, 9 e 16 de dezembro, das 9 às 18 horas; não é necessário agendamento nestas datas e o atendimento será por ordem de chegada.

• Aonde ir: cartório eleitoral – em Araras na Avenida Zurita, 681, Belvedere, no CAM (Centro de Atendimento ao Munícipe) Antonio Casadei.

Horário de Atendimento dos Cartórios Eleitorais

• Segunda à sexta-feira, das 12h às 18h. O atendimento deve ser agendado no site www.tre-sp.jus.br

• Sábados (dias 2, 9 e 16/12), das 9h às 18h. O atendimento será por ordem de chegada.

• Dia 8/12 (feriado no Judiciário). O atendimento será das 9h às 18h, por ordem de chegada.