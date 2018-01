Araras não é área de risco de febre amarela, diz Saúde

Secretaria da Saúde emitiu um comunicado informando que Araras não é área de risco de contaminação por febre amarela. O alerta foi feito após...

Secretaria da Saúde emitiu um comunicado informando que Araras não é área de risco de contaminação por febre amarela. O alerta foi feito após o Estado de São Paulo ser declarado área de risco da doença nesta terça-feira (16), pela OMS (Organização Mundial da Saúde). O secretário de Saúde, Luiz Emílio Salomé, também pede para que a população só busque a vacina em caso de extrema necessidade, até porque não há doses para todos.

A OMS, ao fazer o anúncio, também recomendou vacinação contra a doença para todos os viajantes internacionais que visitam a região, inclusive a capital paulista e o litoral, devido ao aumento do nível de atividade do vírus. Entretanto, Salomé tranquiliza a população e pede a colaboração quanto a busca pela imunização.

“Araras está fora de área de risco e também não integra a lista de cidades que receberão doses fracionadas (emergenciais devido a demanda). Faça a imunização em casos pertinentes e necessários, como para quem vai para área de risco próximos a matas onde o mosquito possa picar o macaco infectado e possa transmitir a doença para o ser humano. Ou também aqueles que forem para hotéis fazenda, áreas denominadas de risco e viajantes que vão para municípios fora do Estado de São Paulo”, enfatizou Salomé.

Falta de doses

Em Araras, como resultado, pós anúncio da OMS, as doses de vacina contra a febre amarela se esgotaram. Um novo lote deverá chegar a cidade no dia 26 de fevereiro, isso porque a demanda por doses é maior que a produção em todo país. Em números, o Estado de São Paulo recebeu nesta terça-feira (15) 500 mil doses da vacina contra a febre amarela, no entanto, para imunização de toda demanda ainda será necessária a vacinação fracionada.

No dia 3 de fevereiro, começa a campanha para ampliar a vacinação em 53 cidades do Estado com a vacina fracionada. A expectativa é de imunizar 6,3 milhões de pessoas. A campanha será realizada de 3 a 24 de fevereiro. O governo estadual pretende vacinar 4,8 milhões com dose fracionada e 1,5 com vacina plena.

A dose fracionada tem tem 0,1 ml, enquanto que uma dose convencional tem 0,5 ml. Segundo Marcos Boulos, coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a vacina permite a imunização por oito anos.

Surto?

O Ministério da Saúde evitou falar em surto da doença, e reiterou que há estoque suficiente para suprir a população brasileira, com 20 milhões de doses fracionadas. Os números de casos da doença registrados no Brasil, apresentados pelo órgão é de que até o dia 14 de janeiro, no atual período de monitoramento, de julho/2017 a junho/2018, foram confirmados 35 casos de febre amarela em todo o país. Sendo 20 os casos de óbitos causados pelo vírus.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, neste ano houve 16 casos de febre amarela no Estado, com 11 mortes. Em nota à imprensa, o órgão deixou claro que nenhum desses casos comprovados foi de febre amarela urbana, e sim do ciclo silvestre da transmissão. O último caso da forma urbana da doença foi registrado no Brasil em 1942, segundo o comunicado.

No primeiro semestre de 2017, foram confirmados 777 casos e 261 óbitos por febre amarela no país, o que representou a maior transmissão da doença das últimas décadas, de acordo com o ministério.