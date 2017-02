Araras já tem Plano de Saneamento, mas não trata esgoto

Levantamento realizado pela Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), com base nos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), do...

Levantamento realizado pela Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), com base nos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) mostra que um dos pontos considerados cruciais da Lei do Saneamento Básico, a exigência de um plano municipal de saneamento para que as prefeituras passassem a receber recursos federais não é cumprida por 70% das cidades do país.

Segundo informações divulgadas no início dessa semana pelo Portal Uol, obtidas junto ao Ministério das Cidades, em outubro de 2016 apenas 1.692 municípios brasileiros (30% do total de 5.570) tinham plano de saneamento.

Araras se inclui no rol desses 30% e tem o Plano de Saneamento desde o ano passado. O Plano já foi aprovado pela Câmara de Araras e virou lei, mas apenas ele não resolve o problema do esgoto na cidade, que segue sem tratamento adequado.

Ainda assim o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) garante que essa questão está sendo resolvida e que já há itens do plano em execução: sistema de abastecimento de água; adequação da ETA (Estação de Tratamento de Água) e ampliação e reforma do sistema de encaminhamento de esgoto da cidade.

De fato, dentre os principais problemas sobre a questão, o maior deles diz respeito à falta de tratamento do esgoto da cidade antes que esse seja despejado nos ribeirões da cidade e no Rio Mogi-Guaçu. O próprio Saema reconhece que hoje o esgoto produzido por aqui é despejado in natura (sem qualquer tratamento) nos rios.

O problema não é novo e há anos a quantidade de esgoto tratado pela cidade diminuía. Segundo o Saema, no início de 2015 o tratamento do esgoto em Araras estava entre 29% e 35% do esgoto coletado. Contudo no final do mesmo ano os reatores começaram a apresentar problemas e foram “condenados”.

O Saema explica que já em 2017, com a entrada de uma nova gestão, “a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) foi uma das principais preocupações apontadas com necessidade de máxima urgência para sua solução. Foi verificado que a ETE não tem capacidade hoje em dia para tratar o esgoto, já que os reatores foram condenados”, admite. Ou seja, desde então nenhum esgoto é tratado em Araras.

O governo municipal, por meio do Saema, garante que a situação é momentânea e que tem tomado as providências para tratar o esgoto da cidade. A coleta dos resíduos não é problema, já que a autarquia garante que o percentual de coleta de esgoto em Araras, hoje, atinge 100% do que é produzido.

Para solucionar a falta de tratamento de esgoto a ideia é concluir, em curto prazo, a instalação de um emissário de esgoto, implantado na margem esquerda do Ribeirão das Araras, trecho que passa pela Avenida Dona Renata (em frente ao residencial Samantha, seguindo até a Delegacia do Município). O Interceptor Arary, que já foi construído na Fazenda São Vicente, zona norte, deve entrar logo em funcionamento, conectando sistema de esgoto à rede principal.

Junto ao término da instalação do emissário é essencial para isso a finalização das obras na Estação de Tratamento de Esgoto. A promessa é que o Plano de Saneamento continuará sendo cumprido e que a cidade passará, em pouco tempo, a despejar o mínimo de esgoto nos ribeirões. “Espera-se que com a modernização da ETE o município tenha uma alta porcentagem de seu esgoto tratado e o problema com o tratamento de esgoto em Araras seja finalmente resolvido”, estipula o Saema.

O projeto está sendo acompanhado pelo presidente da autarquia, Rubens Franco Júnior. Segundo o próprio Saema, Franco tem tentado encontrar “soluções menos custosas e mais eficientes para garantir que a ETE seja reativada o mais breve possível”, buscando informações referentes às novas tecnologias para a ETE e realizando reuniões com engenheiros, diretores e responsáveis pela implantação de obras em municípios vizinhos. (Com informações do Saema)

Itens do Plano estão em execução

Segundo o Saema, alguns itens considerados essenciais no Plano de Saneamento já estão em execução; Dentre eles melhorias no sistema de abastecimento de água, com programa de redução de perdas, programa de utilização racional da água e energia e programa de educação ambiental.

A própria adequação da estação de tratamento de água faz parte do Plano. Por meio dessa adequação está sendo feito um levantamento das principais necessidades da ETA, concomitantemente à adequação de trechos de rede de distribuição e substituições de tubulações.

Na questão do esgoto segue a ampliação e reforma do sistema de encaminhamento de esgoto e adequação nas estações elevatórias de esgoto e respectivas linhas de recalque (inclusos na obra do PAC)

Apesar de diversas melhorias apontadas como essenciais no Plano, segundo o Saema, hoje os índices percentuais de distribuição de água e de coleta de esgoto em Araras, hoje, chegam a 100%.