Araras já notificou 3 casos de H1N1 em 2018 e registrou uma morte

Araras registrou a primeira morte em 2018 por gripe H1N1, também chamada de ‘gripe suína’. A vítima seria uma mulher, de 57 anos e o falecimento foi ainda no dia 16 de maio. Ela era moradora do Jardim Cândida, zona oeste da cidade.

A Prefeitura informou que ela e o marido foram internados na Santa Casa de Misericórdia/Hospital São Luiz, sendo que ambos apresentavam sintomas parecidos. Porém, após exames, o marido foi liberado sendo descartada a suspeita. Já na mulher, a doença foi confirmada e, com o caso já agravado, ela acabou não resistindo.

Além desse caso que terminou em óbito, a Secretaria Municipal de Saúde informou, através da Secom (Secretaria de Comunicação de Araras), que existem mais três casos confirmados em 2018.

Os últimos casos de morte por gripe H1N1 ocorreram em Araras em 2016, quando duas mulheres, uma idosa e outra de 34 anos, faleceram em decorrência da doença. Um bombeiro de Pirassununga também faleceu por gripe H1N1 em Araras, mas seu caso não foi contabilizado na estatística local pois ele teria contraído a doença na cidade de origem.

Ainda naquele ano de 2016, a cidade registrou 61 suspeitas e 14 casos positivados.

Já em 2017, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 26 notificações de suspeita, mas informou que todos os casos foram negativados após os exames.

Questionada, a Prefeitura ainda não informou se há outros casos suspeitos em atual fase de análise. Mas reforçou que a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até dia 15 de junho.

A mobilização, que terminaria na semana passada, havia atingido, até ontem, 80,7% do público alvo, o equivalente a 21.930 doses aplicadas. Entretanto, há preocupação porque entre as mulheres grávidas, apenas 48% foram imunizadas.

A doença

O subtipo do vírus influenza A H1N1 é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus da gripe aviária, do vírus da gripe suína e do vírus humano da gripe. Sua forma de transmissão se dá de uma pessoa para outra pelo contato com secreções respiratórias, partículas de saliva, tosse ou espirro. E, de acordo com o OMS (Organização Mundial da Saúde), também é possível a transmissão pelo contato com superfícies contaminadas.

Sintomas

Os sintomas são semelhantes aos da gripe comum, e se apresentam como febre repentina (acima de 38°C), dor de garganta, associado a dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, coriza e falta de apetite.

Sintomas respiratórios como tosse e piora da asma para asmáticos também são comuns. Algumas pessoas também podem apresentar diarreia e vômitos. É recomendado que os pacientes que apresentarem sintomas que envolvam secreções nasais, tosse ou espirro recebam máscara cirúrgica com o intuito de evitar a transmissão do vírus.

Os adultos podem transmitir a doença no período de sete dias após o aparecimento dos sintomas. Nas crianças, este período vai de dois dias antes até 14 dias após aparecerem os sintomas.

Diagnóstico e tratamento de H1N1

Para confirmar o diagnóstico de H1N1, é necessário realizar teste laboratorial específico. Já o tratamento é feito com uso de medicamento fosfato de Oseltamivir (Tamiflu) nas primeiras 48 horas após aparecerem os sintomas, com duração de cinco dias. Não há contra indicação de medicamentos para este tipo de gripe. (Com informações da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira/Einstein)