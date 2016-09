Araras ganha 1.207 novos moradores, estima IBGE

Em um ano, Araras ganhou 1.207 novos habitantes, conforme nova estimativa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na última segunda-feira (29)....

Em um ano, Araras ganhou 1.207 novos habitantes, conforme nova estimativa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na última segunda-feira (29). Com o aumento, o município pode ser beneficiado pelo repasse de impostos, feito pelo governo federal.

O IBGE informa que a estimativa da população para este ano é de 130.102 – crescimento de 0,9% no período de um ano, pois em 2015 a mesma base indicou 128.895 moradores.

Para os cofres públicos, a estimativa tem importância, principalmente, devido ao FPM (Fundo de Participação dos Municípios) – que é a transferência constitucional da União para os Estados e mais o Distrito Federal de 23,5% da arrecadação total do IR (Imposto de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

A legislação prevê que os recursos são distribuídos de acordo com o número de habitantes e, por isso que o IBGE divulga a estatística anual da população. Com base nesses números, o TCU (Tribunal de Contas da União) publica no Diário Oficial da União o coeficiente de cada município.

A lei estipula o coeficiente de 3,4 para cidades com população de 115.465 a 129.048 habitantes. Pelo o que o IBGE divulgou, com 128.895 em 2015, Araras estava inserida nessa parcela, mas pode passar para o coeficiente de 3,6 neste ano, que inclui cidades de 129.049 a 142.632.

Porém, o possível aumento do repasse dos valores poderá ser sentido apenas no ano que vem, e pode sofrer com a crise econômica. Tribuna apurou que, com a atual situação da economia, não há como calcular se a evolução de 0,2 significará aumento e inclusive em valores, pois dependerá do montante total arrecadado pelo Tesouro com os dois tributos.

Em resumo, pela legislação, o aumento da população pode incluir Araras tecnicamente na maior fatia, mas ainda não é possível indicar o valor total do repasse que será destinado pela União.

Em 2014, por exemplo, quando o País ainda não sofria com os efeitos da queda do PIB (Produto Interno Bruto), os cofres municipais receberam repasse estimado em R$ 34,2 milhões do FPM. Na mesma conta feita no ano seguinte, municípios com mais de 130 mil habitantes receberam, ao menos, R$ 2 milhões a mais.

Crescimento acima da média regional

De acordo com a estimativa divulgada pelo IBGE, o crescimento de Araras ficou acima da média registrada em algumas cidades da região. A média ararense bate com a mesma verificada na vizinha Leme, que também registrou crescimento populacional de 0,9%.

A vizinha Leme ultrapassou o patamar de 100 mil habitantes e passou de 99.388 (2015) para 100.296 neste ano. Rio Claro, Limeira e Conchal empataram no crescimento registrado em um ano – todas com índices de 0,7%.

Conchal passou de 27.132 (2015) para 27.345 (2016), Rio Claro passou de 199.961 (2015) para 201.473 (2016), e Limeira passou de 296.440 habitantes em 2015 para 298.701 neste ano, sendo a cidade mais populosa da região.

Crescimento do número de habitantes em Araras em 10 anos

Ano População

2006 106.566

2007 108.689

2008 113.645

2009 114.515

2010 118.843

2011 119.967

2012 121.055

2013 126.391

2014 127.661

2015 128.895

2016 130.102

Taxas de crescimento

De 2006 a 2016 11,6%

De 2010 a 2016 9,4%

Fonte: IBGE

Crescimento populacional na região

Limeira

Ano População

2015 296.440

2016 298.701

Rio Claro

Ano População

2015 199.961

2016 201.473

Leme

Ano População

2015 99.388

2016 100.296

Conchal

Ano População

2015 27.132

2016 27.345

Fonte: IBGE