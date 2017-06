Araras fica em 9º lugar nos Jogos Regionais do Idoso de Americana

Com uma delegação de 67 pessoas, entre competidores e comissão técnica, Araras encerrou sua participação nos 21º Jogos Regionais do Idoso (Jori) em...

Compartilhe em suas redes sociais!

Com uma delegação de 67 pessoas, entre competidores e comissão técnica, Araras encerrou sua participação nos 21º Jogos Regionais do Idoso (Jori) em 9º lugar, competição realizada em Americana, de 31 de maio a 4 de junho. Na edição do ano passado do Jori Araras ficou em 10º lugar.

Nas disputas deste ano, destaque para a dupla de Buraco Feminino, campeã. Conquistaram medalhas de prata: bocha, Vera Guidugli (atletismo 1000m), Rita Augusta Alves (tênis de mesa feminino) e Waldette Miranda Mattioli (tênis feminino).

A cidade campeã deste ano foi Campinas, seguida de Itatiba e Bragança Paulista. O evento contou com 2.019 participantes, sendo 1756 atletas e 263 dirigentes dos municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de são Paulo. Foram 43 municípios participantes em em 14 modalidades.

Resultados dos times de Araras neste ano

Atletismo Feminino

Prova 1000m categoria C:

Vera Guidugli 2ª colocada

Rosa Denadai Dionisio 10ª colocada

Classificação geral: 9ª colocada

Atletismo Masculino

Prova 1000 m categoria D: Icaro Cento Amore – 6º colocado

Prova 2000 m categoria A: Pedro Monteiro Moraes – 9º colocado

Prova 1200 m categoria C: José Bernardo Primo – 11º colocado

Classificação: 14ª colocada

Bocha

Classificação geral: 2ª colocação

Atletas: Arnaldo Gerotto, Carlos Roberto Beretta e Claudio Vail Tonon

Buraco Feminino

1ª colocação

Atletas: Maria Aparecida Fernandes Luperini e Maria Helena Fernandes Guirau

Buraco Masculino

Eliminado na 2ª fase

Atletas: Irineu Lopes da Silva e Paulo de Oliveira

Coreografia

18ª colocação

Atletas: Benedita de Jesus Malaquias dos Santos, Francisca Inês Fernandes Zani, José Francisco Gomes, Lazara Divina de Lima Vega, Leontina da Silva Pinheiro, Luzia Helena Araujo Alves, Maria Aparecida dos Santos, Maria Helene Fernandes Guirau, Odila Nunes Bueno e Odilia Lozan Martins.

Dominó Masculino

Eliminado na 2ª fase

Atletas: Antonio Pereira Soares e José Bernardo Primo

Damas Feminino

13ª colocação

Atleta: Luzia Mantovani Martoni

Damas Masculino

5ª colocação

Atleta: João Parolin Filho

Dança de Salão A

6ª colocação

Atletas: Josefina Aparecida Duarte Jacovetti e Mauro Silvio Jacovetti

Malha

7ª colocação

Atletas: Galdino Manoel Maestrello, Onélio Antônio Maretti e Vanildo Zuchi

Natação Feminino

Prova 50 m nado livre Categoria A:

4ª colocação de Ricarda Simone Cerne Faggion

Classificação geral: 11º lugar

Natação Masculino

Prova 25 m nado livre Categoria E:

7º lugar de José Francisco Gomes

Classificação geral: 17º lugar

Tênis de Mesa Feminino

Rita Augusta Alves – 2ª colocada

Tênis Feminino

Waldette Miranda Mattioli – 2ª colocada

Truco

6º lugar

Atletas: Édio Leles dos Santos e Luiz Borsonelli

Vôlei Adaptado Feminino Categoria A

Eliminado na 1ª fase

Atletas: Aparecida Conceição de Freitas Mazon, Bernadete Souza Santos Gonçalves, Elisabete Bracioli, Francisca Ines Fernandes Zani, Maria Zambelli Longobardi, Neide da Ponte Furtado, Neusa de Fátima Magri de Oliveira, Palmira Siviero, Sonia Maria Pasquotti e Waldette Miranda Mattioli.

Vôlei Adaptado Feminino Categoria B

6º lugar

Atletas: Afonsina de Oliveira Massoli, Benita Ribeiro de Albuquerque Gonçalves, Maria Aparecida Tredezini, Maria Leusa Gaiotto Ramos, Maria Luiza Hernandes Chirula, Odilia Lozan Martins, Ondina Camara do Espirito Santo, Rosa Denadai Dionizio e Salete Cassiano Basckeira.

Xadrez Masculino

9º lugar

Atleta: Moisés Vilegas