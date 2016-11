Araras fatura título inédito do Campeonato Metropolitano de Bocha

De maneira inédita, Araras sagrou-se campeã do Campeonato Metropolitano de Bocha – região de Campinas. O primeiro título da equipe da Secretaria de Esporte,...

De maneira inédita, Araras sagrou-se campeã do Campeonato Metropolitano de Bocha – região de Campinas. O primeiro título da equipe da Secretaria de Esporte, em parceria com o Sayão Futebol Clube, foi conquistado no último sábado (19), na cancha do Sayão – casa ararense.

Na final da campeonato regional, os ararenses derrotaram a equipe de Valinhos pelo placar de 4 a 1, revertendo a derrota do jogo de ida, no dia 6, pelo mesmo placar, fora de casa.

“Mesmo com a pressão de reverter o resultado, nosso time manteve a calma e conseguiu devolver o resultado do último confronto, na casa do adversário. Com a igualdade no marcador, fomos campeões na somatória dos pontos obtidas nas partidas”, explicou o capitão ararense, Cecil José Moura.

O capitão ressaltou a importância do título regional para o crescimento da modalidade esportiva na cidade. “Essa conquista é muito significativa para nós com time, e também como ararenses, por estar representando as nossas cores. A equipe toda ficou muito contente com essa consagração. Essa foi a décima edição do Metropolitano, e agora, Araras está cravada no rol dos campeões deste competição, que reúne grandes times de bocha de nossa região. Espero, que com esse título, a modalidade ganhe mais adeptos ao longo dos anos”, completou o emocionado capitão.

Para o secretário de Esporte, Luiz Paulo Franco, esse título tem que ser muito comemorado. “É um título inédito para a nossa cidade. A partir deste, muitos virão. Temos que comemorar não só a conquista, mas todo o trabalho desenvolvido ao longo do campeonato, nós fomos melhores durante toda a competição, nossa campanha foi irretocável em todos os momentos. A galera está de parabéns. Gostaria de agradecer também a parceria do Sayão FC, que sempre está ao nosso lado”, comentou Paulinho.

Chance de mais um título

Além da conquista do Metropolitano de Bocha – região de Campinas, os ararenses buscam mais um título neste fim de semana, pelo Campeonato Interseleções. A fase final da competição regional será realizada no sábado (26) e domingo (27), em Votuporanga.

Nesta fase, além de Araras e os donos da casa, mais duas cidades, Jaú e Caieiras, disputam o título. O regulamento da final, com a forma de disputa e possíveis confrontos, será decidido em congresso técnico, na sexta-feira (25).

“Ainda não sabemos como vai ser a forma de disputa desta fase final, mas as quatro cidades têm totais condições de ser campeã. Já fizemos história com o título do Metropolitano, se conquistarmos o do Interseleção, 2016 será conhecido como o ano da bocha em Araras”, brincou o capitão Cecil.

Com média de 60 anos de idade, a equipe ararense é formada por Cecil, Proni, Cunhado, Chá, Feijão, Zorzenon, Nando, Puppi, Cipó e Edson. Os treinamentos da equipe são realizados no Sayão FC.