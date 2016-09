Araras está entre cidades ‘eficientes’, segundo Folha

O REM-F (Ranking Eficiência dos Municípios) lançado pela Folha de São Paulo com o Datafolha aponta Araras dentre os municípios considerados eficientes em suas...

O REM-F (Ranking Eficiência dos Municípios) lançado pela Folha de São Paulo com o Datafolha aponta Araras dentre os municípios considerados eficientes em suas gestões. Em suma, segundo a Folha, o ranking considera para pontuação “prefeituras que entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros”. Ou seja, quem entrega mais serviço público gastando menos.

A eficiência de Araras está à frente de cerca de 4.200 cidades brasileiras. Apesar de Araras estar no grupo de pouco mais de 1 mil cidades consideradas com gestão eficiente (num seleto grupo de 24% dos municípios pesquisados), o município está no ‘fim da fila’ do mesmo grupo. O grande problema de eficiência de gastos, na cidade, é a Receita, bem como na maior parte dos municípios avaliados. A Saúde também tem pontuação ‘baixa’.

Um dos fatores que ajuda a explicar a pontuação baixa na Saúde pode ser explicado na comparação com Campinas, por exemplo, que gasta 26% do orçamento em Saúde. Araras até gasta menos, segundo o ranking, chegando a 20%, mas também ‘entrega’ menos que Campinas.

Exemplo disso é a relação de cobertura da cidade por equipes de Saúde. Enquanto em Campinas essa cobertura, em 2013, era de 74%, em Araras ela chegava a apenas 55%. Na atenção básica a relação de médicos por habitante também era menor que em Campinas, mas isso em 2014. enquanto os campineiros têm 1,1 médico a cada 1 mil habitantes, os ararenses têm 0,9 médicos a cada 1 mil habitantes.

Vale lembrar que a cidade usada no exemplo – Campinas – está no 470º lugar no ranking, enquanto Araras ocupa a 1034ª posição. Outro fator que coloca Araras bem atrás de Campinas na eficiência dos gastos é a relação de funcionários públicos por habitante. Enquanto Campinas tem 1,5 servidor a cada 100 habitantes, Araras tem, segundo a Folha, 2,8 servidores a cada 100 habitantes.

O total de servidores em Araras era de 3.531 em 2014, e em Campinas, cuja população passa de 1 milhão de habitantes, era de 17.134 no mesmo período.

Um dado que chama a atenção é que, enquanto naquela cidade, entre 2004 e 2014 o número de servidores aumentou 6%, em Araras o salto chegou a 33% em apenas dez anos.

Apesar dos problemas, Araras fica a frente, no ranking, das principais cidades a seu redor, como Conchal (1.063º lugar), Leme (1.423º), Mogi Guaçu (1.554º), Limeira (1.618º), Rio Claro (1.665º) e Mogi Mirim (2.366º). A cidade, contudo, fica atrás de Campinas, como já citado – a 470a cidade mais eficiente do país – e da vizinha Cordeirópolis, cuja colocação é a de número 788. Pirassununga tem um índice de eficiência considerado alto, e ocupa a posição 208.

Na posição 1.034 Araras tem, de 0 a 1, os seguintes indicadores: 0,510 no ranking geral (eficiente); 0,718 em Educação; 0,330 em Saúde; 0,977 em Saneamento; e apenas 0,205 em Receita.

Ranking avalia receita, saúde, educação e saneamento

O Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha leva em conta indicadores de saúde, educação e saneamento para calcular a eficiência da gestão e apresenta dados de 5.281 municípios, ou 95% do total de 5.569.

Numa escala de 0 a 1, só 24% das cidades – inclusa nessa faixa, Araras – ultrapassam 0,50 e, por isso, podem ser consideradas eficientes. Pesquisa nacional do Datafolha mostra que só 26% dos brasileiros aprovam a gestão de suas prefeituras.

Segundo a Folha, no topo do ranking está Cachoeira da Prata (MG), com 3.727 habitante. No final do ranking, ou seja, as cidade menos eficientes nos gastos estão no Norte, Centro-Oeste e no Rio Grande do Sul.

O levantamento considera um fator importante de ineficiência. Conforme reportagem do periódico, “nos 5% menos eficientes, com índice de até 0,30, o funcionalismo cresceu 67% entre 2004 e 2014, em média. A população aumentou 12% no período”. Ou seja, o aumento do funcionalismo público desproporcionalmente maior ao aumento da população é apontado como fator negativo. Apesar de não ser um salto tão grande, o número de funcionários públicos em Araras, por exemplo, aumentou fortemente, segundo o ranking, em 33% em dez anos.

Ainda assim não foi pior do que em diversas cidades vizinhas. Em Leme esse aumento, de 2004 a 2014, foi de 77%. Em Limeira foi de 75%; em Conchal 65%; Cordeirópolis 112% (mesmo sendo a cidade considerada eficiente); Rio Claro 48%; Mogi Mirim (51%) e Mogi Guaçu, similar a Araras (com 34%).

Confira o Ranking de eficiência de outros municípios e o Raio-X dos números de Araras na Edição impressa da Tribuna de sábado (3 de setembro)