Araras enfrenta Valinhos no domingo na final do Metropolitano de Bocha

Na liderança do campeonato desde o início, o time de bocha de Araras enfrenta a equipe de Valinhos na final do Metropolitano de Bocha – região de Campinas.

A partida de ida da decisão acontece neste domingo (6), fora de casa, a partir das 9h. O duelo de volta, que irá definir o campeão regional, está previsto para o próximo dia 20, no Sayão FC, também às 9h. Araras busca o seu primeiro título do Metropolitano.

O time ararense é formado por atletas da Secretaria Municipal de Esporte e do Sayão FC.

“O título do Metropolitano é decidido em duas partidas. O time que somar mais partidas ganhas, nos dois confrontos, sagra-se campeão. Em caso de igualdade nos dois jogos, o desempate será no número de pontos conquistados. Persistindo o empate, o título fica com a equipe de melhor campanha no campeonato, que nesse caso somos nós”, explicou o capitão ararense, Cecil José Moura.

Com média de 60 anos de idade, a equipe ararense é formada por Cecil, Proni, Cunhado, Chá, Feijão, Zorzenon, Nando, Puppi, Cipó e Edson. Os treinamentos da equipe são realizados no Sayão FC.

“Nosso time está preparado para mais esse desafio. Nesta reta final, o encaixe do nosso jogo melhorou muito. Acreditamos muito nesse título do Metropolitano. Agora, é jogar sério e trazer esse título inédito para Araras”, completou o capitão.

A melhor campanha dos ararenses no Metropolitano de Bocha foi uma medalha de bronze obtida em 2014. No ano passado, o time ficou na sexta colocação geral.

Campeonato Interseleção

Além das eliminatórias do Metropolitano, o time ararense está disputando o Campeonato Estadual Interseleção, no qual está classificado para a semifinal. Nesta fase, Araras irá disputar um triangular com as cidades de Ribeirão Preto e Jaboticabal.

Neste sábado (5), o time da Secretaria de Esporte enfrenta os adversários em partidas em que todas as cidades se enfrentam ao mesmo tempo, no sistema “todos contra todos”. Os confrontos serão realizados na cidade de Ribeirão Preto, às 9h. Ao todo, serão disputados dez jogos.

Segundo o regulamento, a melhor campanha desta fase irá disputar a final do estadual contra Votuporanga, no final de novembro, contra os donos da casa.