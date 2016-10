Araras enfrenta Pirassununga pela semifinal da Liga Ferreirense de Futsal Feminino

Valendo vaga nas finais da Liga Ferreirense de Futsal – Série Prata, o time feminino de Araras encara Pirassununga pelas semifinais do campeonato regional....

Valendo vaga nas finais da Liga Ferreirense de Futsal – Série Prata, o time feminino de Araras encara Pirassununga pelas semifinais do campeonato regional. A primeira partida da eliminatória regional acontece neste domingo (16), às 10h, no Ginásio Dr. Lauro Pozzi (Médice) – casa do adversário.

O confronto da volta está marcado para a próxima quarta-feira (19), no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger, às 20h30.

“A nossa intenção neste jogo de ida é marcar gols, pois, de acordo com o regulamento, o gol marcado fora de casa é critério de desempate. Se passarmos por mais esta etapa, será a quarta final da Liga que iremos disputar. Fomos vice-campeões em três oportunidades, sendo duas na série Ouro e uma na Prata. Vamos em busca deste título inédito para a nossa cidade”, disse o técnico ararense, Renato Fabrício dos Santos.

Além do gol marcado na casa do adversário, o regulamento prevê que, em caso de dois resultados iguais, as melhores campanhas da fase de classificação jogam por um empate ao término dos dois tempos da prorrogação – cinco minutos cada. Não haverá disputa de penalidades para definição dos finalistas.

“Contra este adversário, temos a vantagem do empate no final do tempo extra para chegar à decisão. Não queremos utilizá-la. Nosso objetivo é vencer as duas partidas, mas, se for necessário, será bem-vinda”, finalizou o treinador.

Na outra semifinal da Liga Ferreirense – Série Prata, o duelo será entre as cidades de Araraquara x Cordeirópolis.

Defendem as cores de Araras as atletas Kelly, Iara, Nathalia, Luciana, Lisandra, Mayara Valle, Lidiane, Mayara Ramos e Daiane. A comissão técnica é formada pelo técnico Renato Fabrício dos Santos e pela auxiliar Lidiane Arsene.