Araras encerra participação nos Abertos do Interior com 7 medalhas

Araras encerrou a participação nos 80º Jogos Abertos do Interior com 7 medalhas conquistadas em duas modalidades. A competição reuniu mais de 12 mil pessoas – entre elas, 9.157 atletas – e terminou no último fim de semana, em São Bernardo do Campo/SP. Ao todo, 190 cidades participaram das disputas, somando as duas divisões.

Segundo o boletim oficial final, Araras ficou na 57ª posição entre os 177 municípios inscritos na 2ª Divisão, com sete pontos. A campeã da divisão foi São Caetano, seguida por Osasco (mesma pontuação), Taubaté, Santo André e Campinas. Já a 1ª Divisão teve como campeã a cidade sede, São Bernardo, seguida de São José dos Campos, Piracicaba, Mogi das Cruzes e Santos.

As medalhas de Araras foram conquistadas no judô e no tiro com arco. A equipe de judô composta por atletas que integram o projeto Kimono de Ouro, da Academia Mercadante, somou cinco medalhas nas competições. A atleta Nathália Mercadante conquistou ouro (ligeiro – até 48 kg); Pamella Pastorelo, prata (meio-pesado – até 78 kg) e bronze (absoluto). As outras duas medalhas de bronze vieram com Nathália Roveroni (leve – até 57 kg) e também por equipe feminina.

Já o tiro com arco, que entrou pela primeira vez nos Jogos este ano, ainda como demonstração, conquistou duas medalhas de bronze – Fábio Passeto e Alexandra Silva, ambos no arco recurvo. A equipe contou ainda com o atleta Bruno Bilota, que ficou com o 4º lugar na categoria arco composto.

Eles, que treinam no Círculo Militar de Campinas, tiveram como técnica a arqueira ararense Eliane Zurk Ferreira Ito (Lica). Como é apenas demonstrativa, a modalidade não conta pontos na classificação final da cidade este ano.

Entre os destaques de Araras na competição está ainda a karateca Camila Casarin, que participou das provas de kata (formas) e ficou com o 4º lugar geral, entre as 20 atletas inscritas.

A equipe feminina de ciclismo de Araras ficou com o 4º lugar na categoria velocidade olímpica e, a masculina, com o 6º. O basquete feminino também foi destaque, terminando a primeira fase invicto. As meninas perderam, no entanto, para Franco da Rocha nas quartas-de-finais e foram eliminadas, ficando em 8º lugar da modalidade.

“Os Jogos Abertos envolvem as melhores equipes do Estado de São Paulo e nossos atletas se dedicaram e fizeram o melhor que podiam nas competições. Conquistamos vitórias e pontos importantes, além de adquirirmos uma experiência valiosa e muito importante para as próximas disputas. Conquistamos também medalhas inéditas, que entram para a história do esporte de Araras e podem incentivar mais pessoas a praticar essas e outras modalidades”, analisou o secretário municipal de Esporte, Luiz Paulo Franco.

Quadro de medalhas de Araras

Judô

Ouro: Nathalia Mercadante – ligeiro individual (até 48 kg)

Prata: Pamella Pastorello Souza – meio-pesado individual (70 kg a 78 kg)

Bronze: Pamela Pastorello (absoluto), Nathalia Roverone Silva – leve (52kg a 57 kg) e Equipe feminina de judô.

Tiro com arco – demonstração

Bronze: Fábio Passeto (arco recurvo) e Alexandra Silva (arco recurvo)