Araras é prata no atletismo dos Jogos do Idoso, em Sertãozinho

A cidade de Sertãozinho está sediando mais uma edição dos Jori (Jogos Regionais do Idoso), que teve sua abertura na última quinta-feira (5) e...

Compartilhe em suas redes sociais!

A cidade de Sertãozinho está sediando mais uma edição dos Jori (Jogos Regionais do Idoso), que teve sua abertura na última quinta-feira (5) e termina neste domingo (8).

Araras está participando em duas modalidades, atletismo e buraco, e sua primeira medalha foi conquistada pela corredora Vera Gidugli, na prova de 1000 metros livres do atletismo, categoria C. Ela foi medalha de prata na prova realizada na quinta-feira.

A equipe ararense de buraco é formada pelas irmãs Maria Aparecida Fernandes Luperini e Maria Helena Fernandes Guirau; o torneio seria disputado entre sexta (6) e sábado (7).

“Quero deixar registrado que nosso projeto Esporte para Todos está no caminho certo e dando resultados. Parabenizo as atletas participantes por representar nosso município com muita gana e levando sempre o nome de Araras em competições regionais e estaduais. Parabéns, Vera Gidugli, nossa atleta que vale ouro”, destacou o secretário de Esporte, Douglas Marcucci.

Essa fase final dos Jori envolve os melhores competidores que participaram da fase regional. No caso de Araras, os Jogos Regionais do Idoso deste ano foi em Americana, no primeiro semestre, quando Veja Guidugli e as irmãs Maria Aparecida Fernandes Luperini e Maria Helena Fernandes Guirau se destacaram e conquistaram vagas para a fase final.