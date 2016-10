Araras é escolhida para lançamento da tecnologia 4G Max

A Claro selecionou a cidade para receber o sinal da rede de quarta geração que permitirá, a partir de agora, o acesso...

A Claro selecionou a cidade para receber o sinal da rede de quarta geração que permitirá, a partir de agora, o acesso à internet de alta velocidade.

A operadora de telefonia celular Claro está lançando a tecnologia 4G Max em Araras. A partir de agora, os mais de 349 mil moradores da cidade e também de Hortolândia já podem usufruir da rede de quarta geração da operadora. A tecnologia permite o acesso à internet em altíssima velocidade e utilizar recursos como games multiplayers, videoconferência ou streaming de vídeo.

Todos os assinantes da operadora tem direito ao acesso ao 4GMax, sejam pré-pago, pós-pago ou controle, sem nenhum custo adicional. Para usufruir dos benefícios, basta o usuário estar em um local com cobertura e ter um aparelho compatível.

“Além de entregarmos navegabilidade em dispositivos móveis com alta performance, a Claro ainda oferece soluções quad-play que contemplam: celular, internet banda larga, telefone fixo e TV em único plano. São soluções multiserviços completas, que garantem a entrega de tudo o que nossos clientes querem: conectividade, mobilidade, economia, entretenimento e informação, a qualquer hora e em qualquer lugar”, afirma Maurício Torres, diretor comercial da Claro para o interior de São Paulo.

De acordo com a empresa, a escolha de Araras para o lançamento da tecnologia na região foi uma questão estratégica. “Araras é considerada estratégica para a operadora, assim como as cidades do DDD 19, e está contemplada no plano de expansão da Claro”, explica a operadora.

Com um aparelho compatível, para ter acesso ao serviço, basta possuir um chip da operadora. Se já for cliente seu chip automaticamente poderá receber o sinal sem qualquer custo adicional (quem utiliza o 3G Max e quer migrar, não precisa trocar de chip).Quem não for cliente deve se dirigir até uma loja Claro e adquirir o seu chip 4G Max. Em Araras o chip pode ser adquirido em duas unidades da operadora na Praça Barão de Araras, 331 e na Rua Tiradentes, 275, a um custo de R$ 10.

Na região com DDD 19, outras nove cidades já recebem o sinal de quarta geração da empresa. Entre elas estão: Campinas, Americana, Indaiatuba, Mogi-Guaçu, Valinhos, Piracicaba e Limeira. Ao todo, são mais de três milhões de pessoas beneficiadas E que já podem navegar na rede móvel com o 4G.

“A Claro é líder de mercado no DDD 19, com 42% de participação de mercado e quer garantir a melhor experiência em internet móvel aos seus clientes e para isso tem investido muito na ampliação da tecnologia 4G, que é o que existe de mais moderno e inovador em cobertura de rede no Brasil”, emenda o executivo.

Antenada às tendências de mercado e na necessidade dos consumidores, a Claro, além de oferecer planos com os melhores pacotes de dados do mercado, é a única a disponibilizar o acesso promocional ao Whatsapp, sem descontar da franquia contratada.

Reconhecida como a operadora com o ‘Chip da Internet’, a operadora é líder em internet móvel no Brasil, com 54 milhões de acessos de dados móveis (total de acessos via celulares, modens, roteadores etc.), equivalente a 30,41% do total do

mercado.

A Claro foi a primeira operadora a comercializar o 4G no Brasil. Atualmente é vice-líder de mercado, com 25,36% de participação e líder em população atendida (94,2%). No estado de São Paulo tem participação de 26,1%, atendendo 16 milhões de clientes.

A Claro

A Claro é uma das líderes em telefonia celular, possui mais de 64 milhões de linhas de telefones celulares no Brasil. A empresa está presente em mais de 4.000 municípios com as tecnologias 2G, 3G Max e 4G Max. Destaca-se na oferta de conteúdos e serviços inovadores e possui acordos de roaming em mais de 170 países para serviços de voz e mais de 150 para tráfego de dados, nos cinco continentes.

É controlada pela América Móvil, líder em serviços de telecomunicações na América Latina e um dos três maiores grupos de telefonia móvel do mundo. Na área de responsabilidade corporativa, a operadora mantém o Instituto Embratel Claro, que tem como objetivo estruturar seu investimento social privado e estimular o uso de novas tecnologias na educação.