Araras é destaque em ranking de “eleições questionadas” do jornal O Globo

Reportagem de destaque do Jornal O Globo, que segundo a ANJ (Associação Nacional dos Jornais) era o de segunda maior circulação do país em 2015 (último ano da disponibilização do ranking), aponta que Araras é destaque negativo no país como uma das cidades com mais eleições questionadas nos últimos anos.

A reportagem publicada pelo site do periódico – que circula por todo o país – e na versão impressa no último domingo (1º) aponta que o estado de São Paulo tem recorde de eleições questionadas em 2016: são 74 municípios que têm governo sub judice, incluindo Araras.

“De todos os estados, São Paulo é o que tem o maior número de chances de ter novas eleições. Mais de 10% dos 645 municípios estão com eleições questionadas na Justiça. Ao todo, 74 prefeitos — muitos respondendo a mais de um processo”, aponta O Globo, citando que os próprios tribunais eleitorais fazem “monitoramento de risco de cassação, em que classifica cidades com maiores chances de passar por uma nova votação”.

Segundo O Globo, “o município de Araras, com 130 mil habitantes, lidera esse ranking”. A publicação recorda que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) obteve 42% dos votos, “mesmo com seu registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral”, e que ele permanece no cargo com um parecer do ministro Gilmar Mendes no TSE, “que argumentou que seria melhorar esperar a decisão final antes de uma nova eleição, o prefeito conseguiu tomar posse em 1º de janeiro”.

Ainda conforme o jornal fluminense, Pedrinho enfrenta problemas na Justiça desde 2008, quando foi eleito prefeito, “mas teve o mandato cassado sete meses depois por propaganda ilegal”.

De fato a história é verídica. Em 2012 o prefeito voltou a tentar as urnas, mas teve o registro de candidatura indeferido “graças à ação do Ministério Público Estadual que estendeu o prazo da inelegibilidade do político com base nas diretrizes da Ficha Limpa”. Segundo O Globo, Pedrinho preferiu se pronunciar após a decisão final.

Já Paulo Henrique Nascimento (engenheiro Paulinho) teria conversado com aquele jornal. “Sei como são nossa justiça e nossa política. Se tiver uma nova eleição, eu ainda não parei para pensar se vou me candidatar novamente. Das outras vezes, ele foi cassado, mas acho que agora vai insistir até o fim e conseguir se manter”, estimou Paulinho.

Segundo O Globo, mesmo nas cidades em que a Justiça já determina uma nova eleição, “os prefeitos cassados não desistem facilmente do poder e dão início a uma confusa trama judicial”.

O levantamento feito pelo Globo, com dados fornecidos pelos Tribunais Regionais Eleitorais de 26 estados, mostra que o problema de Araras não é isolado. Ao menos 300 cidades pelo país estão sendo governadas com contestações junto ao Poder Judiciário.

A reportagem reforça: o grande problema é a morosidade da Justiça Eleitoral, que ocasiona situações do tipo. “Se tivéssemos uma Justiça mais célere e racional, e políticos menos apegados ao poder, teríamos muito menos casos como esses”, pondera Humberto Dantas, cientista político da Fundação Getúlio Vargas ao Globo.

Apesar da situação incômoda, o caso do prefeito de Araras parece próximo de um desfecho. Isto porque já está marcada para a próxima quarta-feira (4) a definição da votação da constitucionalidade da aplicação de oito anos de inelegibilidade às condenações anteriores da criação da Lei da Ficha Limpa a quem foi condenado por abuso de poder, com trânsito em julgado (como é o caso do prefeito Pedrinho Eliseu). A votação da constitucionalidade é feita pelos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) em Plenário – ou seja, neste caso todos os ministros votam.

Conforme Tribuna já divulgou na semana passada, cinco ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já votaram pela legalidade da regra. Se esse pensamento prevalecer, mesmo quem foi condenado a três anos de inelegibilidade antes da Lei da Ficha Limpa terá que cumprir os oito anos de inelegibilidade aplicados no entendimento atual.

Julgamento que deve afetar ‘caso Pedrinho’ será nesta quarta

Conforme cita a reportagem de O Globo, de fato a eleição de Pedrinho Eliseu (PSDB) ainda está sub judice justamente devido ao marasmo da Justiça Eleitoral. Isso porque o recurso do caso dele e outros 50 eleitos está parado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde dezembro de 2016.

O TSE decidiu esperar o STF (Supremo Tribunal Federal) julgar esse caso, de repercussão geral. O problema que essa situação está travada no STF desde dezembro de 2015 parada na corte por pedido de vista de Luiz Fux – que só em abril desse ano “devolveu” o processo para que ele fosse julgado e tivesse uma definição.

Com a retomada do julgamento, Fux deu o chamado “voto-vista” e apontou que para ele, mesmo quem foi condenado em sentença a três anos de inelegibilidade poderia, agora, ter que cumprir os oito anos de inelegibilidade. Compactuam da tese de Fux os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. Faltam votar os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e a presidente da corte suprema do país, Carmen Lúcia. Se ao menos um deles concordar com a maioria dos que já votaram, há iminente possibilidade de que Araras enfrente novas eleições para prefeito no ano que vem.

Já os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowsky e Alexandre de Moraes entendem que o entendimento é inconstitucional. Se o trio ganhar os votos dos outros três ministros que ainda não votaram a discussão termina e fica extinta a chance de novas eleições em Araras e em diversos municípios do país cujos atuais prefeitos enfrentam situações similares, e o governo Eliseu não ficará mais sub judice.

O julgamento será retomado amanhã, quarta-feira (4), com os votos do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello e da presidente da Corte, Carmen Lúcia.