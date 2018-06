Pesquisa aponta Araras como a 145ª melhor cidade em desenvolvimento do Brasil

Município voltou a apresentar crescimento no desenvolvimento em 2016; mas em 2010 estava entre as 20 melhores, e em seis anos caiu 125 posições...

A crise econômica, que atingiu mais severamente alguns municípios teve efeitos marcantes em Araras, principalmente entre 2014 e 2015, quando a queda foi de 150 posições – Araras despencou do ranking da 79ª colocação nacional entre os municípios mais desenvolvidos do país e passou a ser o 230º município mais desenvolvido do Brasil.

É o que aponta o IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), relativo a 2016, que é realizado pela Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) e serve para medir o desenvolvimento dos municípios brasileiros com base em dados sobre emprego, renda da população, evolução nas áreas de Educação e Saúde.

A situação ararense é mais uma a mostrar o que vem ocorrendo na avaliação brasileira. O IFDM Brasil (índice geral avaliando a situação do país) atingiu patamar moderado, com 0,6678 pontos (quanto mais perto de 1, melhor o grau de desenvolvimento). E assim como em Araras, o resultado da vertente Emprego & Renda puxou o índice para baixo. Agora esse quesito no Brasil registrou apenas 0,4664 ponto, o segundo pior da série histórica, atrás apenas de 2015. “O motivo foi o fechamento de vagas (quase 3 milhões a menos em 2015 e 2016) em mais da metade dos municípios brasileiros. Já a renda média registrou crescimento, em função da política de aumentos do salário mínimo, acima da inflação”, explica a Firjan.

Porém a realidade de Araras até melhorou um pouco no geral, e se nos últimos anos os altos e baixos fizeram o Município passar algumas vezes entre os melhores do Brasil (e depois perder a posição), em 2016 o índice demonstra que apesar de Araras não estar na ponta de destaque positivo – e ocupar a 145ª melhor posição de desenvolvimento no Brasil e 79ª melhor posição no estado de São Paulo – o Município ainda apresenta alto desenvolvimento (com índice 0.8356, numa escala que varia de 0 a 1, onde 1 é a nota máxima).

Araras apresenta uma boa distância para a mais bem colocada cidade do Brasil em desenvolvimento (Louveira, com índice 0.9006), mas está bem acima do índice mediano brasileiro (0.6743) e muito distante da cidade pior classificada no índice (Ipixuna – AM, com apenas 0.3214).

A cidade ainda aparece no rol dos 27,5% dos municípios do Brasil que estão com “alto desenvolvimento”. Outros 72% dos municípios do país são considerados com “desenvolvimento moderado” e cerca de 0,5% dos municípios do país têm “desenvolvimento regular”. Nenhum município brasileiro é considerado com “baixo desenvolvimento”.

