Araras deve se candidatar a ser sede dos Jogos Regionais do Idoso

Durante a apresentação dos atletas que irão defender as cores de Araras nos Jori 2017 (Jogos Regionais do Idoso), em Americana, a partir...

Durante a apresentação dos atletas que irão defender as cores de Araras nos Jori 2017 (Jogos Regionais do Idoso), em Americana, a partir desta quinta-feira (1), o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) afirmou a vontade da cidade sediar a competição regional em 2018.

Segundo o prefeito, Araras apresenta um potencial esportivo significativo, além de uma estrutura interessante para ser a “casa” dos Jori. “Estamos trabalhando, buscando tratativas para Araras receber os Jori no próximo ano. Estou muito feliz com a estrutura esportiva que a Secretaria de Esporte vem desenvolvendo nestes primeiros meses de gestão; as escolinhas esportivas são exemplos deste crescimento. Além disso, estamos readequando o Ginásio Nelson Rüegger, nosso principal palco esportivo”, comentou Pedrinho.

Araras já realizou os Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva, nos anos de 1996, 2003 e 2005, mas nunca foi sede dos Jogos Regionais do Idoso.

Na edição deste ano a competição das duas categorias será em Americana. A dos idosos acontecem de hoje (1) a domingo (4), enquanto a edição envolvendo equipes de idade livre e sub-21 será de 5 a15 de julho.

Araras vai competir nos Jogos Regionais do Idoso com 55 competidores, em todas as modalidades. No masculino: atletismo, buraco, damas, dominó, natação (50m livre) e xadrez; feminino: atletismo, buraco, damas, natação (50m livre), tênis de campo, tênis de mesa e vôlei adaptado (A e B); misto: bocha, coreografia, dança de salão, malha e truco.

Reformas de praças esportivas

Na manhã da última terça-feira (30), a Secretaria Municipal de Esporte realizou uma coletiva com a imprensa para apresentar os ararenses que vão representar o município nos Jogos Regionais do Idoso, em Americana, e aproveitou para mostrar via telão as melhorias que fez em três praças esportivas municipais.

Foram exibidas fotos do “antes e depois”, principalmente do Ginásio Municipal Nelson Ruegger, onde a Secretaria de Esporte fez várias intervenções, envolvendo serviços de pintura, hidráulica, elétrica e pequenos consertos.

O últimos detalhes que restam para a finalização das melhorias são na iluminação principal da quadra (parte superior), e limpeza e impermeabilização da cobertura – ao todo serão utilizados 1000 metros de impermeabilizante no teto, visando à proteção contra a chuva.

Com essas melhorias, a Secretaria devolveu o imóvel alugado na Avenida Zurita e passou a utilizar somente as salas internas do Ginásio Municipal. O ginásio do Centro de Lazer José Alberto Rodini (Narciso Gomes) e o Estádio Joel Fachini também passaram por melhorias.

“Fizemos o contrário de um planejamento normal. Primeiro tivemos que estruturar algumas praças esportivas, e a partir de agora vamos nos dedicar às escolinhas”, comentou o secretário Douglas Marcucci.