Araras deve ficar sem zona azul a partir da próxima quinta-feira

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) confirmou no início da tarde de sexta-feira (6) que Araras deve ficar pelas próximas semanas sem o...

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) confirmou no início da tarde de sexta-feira (6) que Araras deve ficar pelas próximas semanas sem o estacionamento rotativo, a chamada zona azul, já a partir de quinta-feira (12). O anúncio não chega a ser novidade, já que no final de 2016 o então prefeito Nelson Brambilla (PT) confirmou que a atual empresa que opera o serviço, Hora Park Estapar, havia entrado com representação tentando suspender a nova licitação da zona azul. A licitação está sobrestada, ou seja, travada.

Isso ocorre porque como o atual contrato com a empresa Hora Park Estapar termina na próxima quarta-feira (11), no final de 2016 foi aberta nova licitação para a zona azul de Araras. Essa licitação passaria a valer assim que o atual contrato com a Hora Park terminasse, na próxima semana. Contudo a própria Hora Park, que também era esperada para disputar a nova licitação, questionou inúmeros pontos do modelo requerido pela Prefeitura para a nova zona azul.

A postura da Hora Park incomodou muita gente do governo municipal no ano passado. Houve indicação de que a empresa se mobilizou apenas para travar a licitação, que aumentou as exigências para quem fosse contratada para operar a zona azul da cidade. Mesmo assim não houve críticas públicas ao acionamento por parte da empresa ao Tribunal de Contas. A paralisação da licitação aconteceu justamente porque a Hora Park acionou o Tribunal de Contas de São Paulo, questionando mais de 13 itens do novo certame.

Segundo o prefeito Pedrinho Eliseu, a ideia da administração municipal é apurar qual é o impasse e solucionar, o mais rápido possível, os pontos que o Tribunal entender que são problemáticos na licitação, para dar andamento à disputa e colocar o serviço em operação rapidamente. Ainda assim esse impasse pode levar meses.

A empresa Hora Park questiona junto ao Tribunal que o reajuste das tarifas sempre dependa de autorização do prefeito, aponta que há contradição entre o item 14 do edital da nova licitação, que prevê que o reajuste ocorrerá a cada 30 meses, com base no INPC, e o Termo de Referência, que indica a realização de reajuste anual. A Hora Park alega ainda que existe ausência de previsão de indenização por bens reversíveis não amortizados. A empresa de estacionamentos questionou, junto ao Tribunal, diversos outros pontos da licitação.

A empresa ainda questionou, por exemplo, a imposição de garantia de contratação “correspondente a 1% do valor total estimado para a contratação, previsto no item 1.7 do edital, qual seja R$ 20.008.086,00 e apontou diversos pontos que ela chama de “incongruências”.

O conselheiro Sidney Beraldo, do Tribunal de Contas, exigiu que a administração municipal justificasse todas essas questões impugnadas. A decisão dele é datada de 17 de novembro de 2016, e desde então o processo não teve andamento. A atual administração municipal não estabeleceu prazo, mas prometeu tentar resolver o impasse e seguir com a licitação.

Tribunal de Contas já julgou licitações da zona azul de Araras como ilegais

Ainda na gestão de Nelson Brambilla (PT) o Tribunal de Contas do Estado chegou a publicar decisão considerando irregulares a licitação e o contrato feito pela Prefeitura de Araras para a concessão da exploração do serviço de Controle de Estacionamento Rotativo, a zona azul eletrônica de Araras. A zona azul foi implantada ainda no governo anterior ao de Brambilla, do então prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS).

Na época o TCE também determinou que o prefeito Nelson Brambilla fosse oficiado para, em até 60 dias, dizer quais medidas adotaria “em face das irregularidades constatadas, considerando que houve efetiva violação de determinações que emanam do artigo 3o da Lei Federal 8666/93 (de licitações) e também do artigo 37 da Constituição Federal que diz que ‘a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’”.

A Zona Azul Eletrônica foi implantada em Araras, sob responsabilidade da Hora Park Estapar ainda em 1997, na gestão do ex-prefeito Warley Colombini (PSDB). Encerrado o contrato após cinco anos da concessão, como não houve aditamentos ou prorrogações da concessão, a Hora Park retirou os equipamentos (parquímetros) e o sistema deixou de funcionar por algum tempo, até que o prefeito seguinte, Meneghetti, já em seu segundo mandato, cedeu à pressão de alguns segmentos – comércio, inclusive – para abrir novamente uma licitação e retomar o controle do estacionamento nas ruas centrais da cidade, com a cobrança pelo uso rotativo das vagas.

A Hora Park Estapar ganhou a licitação e reimplantou o sistema em 2007, alvo de muitos questionamentos nos períodos seguintes, até que procedeu diversas adequações, passando, nos últimos dois anos, por um período de estabilidade e poucas críticas dos usuários.

O contrato com a Hora Park que foi considerado ilegal há alguns anos pelo TCE foi celebrado em 12 de janeiro de 2007, com vigência por 10 anos a contar desde então, e por isso, agora, foi encerrado.