Araras conquista vaga inédita nas eliminatórias de campeonato de Futsal regional

Ainda invicta na Taça EPTV de Futsal com 3 vitórias e 1 empate, Araras está classificada para as eliminatórias da competição regional. A vaga...

Os gols do confronto foram marcados por Maicon Marques (5), Luquinhas (2), Ricardo (1), Thiaguinho (1), Kalu (1), Tininin (1) e Choco (1).

Com o resultado obtido a equipe terminou a 2ª fase com a melhor campanha dos 24 times. Antes, ainda pela 2ª fase, Araras também goleou Américo Brasiliense, pelo placar de 7 a 1.

Nas quartas de final, Araras irá enfrentar o time de Brotas, no próximo dia 7 (segunda-feira), a partir das 20h45, novamente em casa, no Ginásio Municipal de Esportes Nelson Rüegger.

Até o momento, passadas a duas fases do campeonato regional, Araras já marcou 29 gols, sofreu 9 e conta com um saldo de 20 tentos positivos. A artilheiro ararense é Maicon Marques, com 9 gols.

Quartas de final

Além da decisão entre Araras e Brotas (em Araras), outras três partidas serão disputadas pelas quartas de final, todas agendadas para a próxima segunda (7): São João da Boa Vista x Bueno de Andrada, às 20h15, também em Araras; Santa Cruz das Palmeiras x Água Vermelha, às 20h15, em Araraquara; e Araraquara x Rincão, 20h45, também em Araraquara.

Regulamento

De acordo com a organização da Taça EPTV de Futsal Masculino 2018, nas quartas de final, em caso de empate, as partidas irão para prorrogação. Persistindo a igualdade, as vagas nas semifinais serão decididas nos pênaltis.

Quartas de final

Segunda-feira (7 de maio) – Ginásio Nelson Rüegger (Araras)

• 20h15: São João da Boa Vista x Bueno de Andrada

• 20h45: Araras x Brotas

Ginásio Castelo Branco / Gigantão (Araraquara)

• 20h15: Santa Cruz das Palmeiras x Água Vermelha

• 20h45: Araraquara x Rincão

Campanha de Araras na competição

1ª fase:

• 17 de março – Araras 4 x 4 São Sebastião da Grama

• 5 de abril – Araras 6 x 3 Santa Rita do Passa Quatro

2ª fase:

• 26 de abril – Araras 7 x 1 Américo Brasiliense

• 30 de abril – Araras 12 x 1 Boa Esperança do Sul