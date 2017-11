Araras conquista título inédito da Liga Metropolitana de Basquete

Após vencer pela diferença de um ponto o time do XV de Piracicaba (32 x 31), Araras faturou o título inédito da Liga Metropolitana...

Após vencer pela diferença de um ponto o time do XV de Piracicaba (32 x 31), Araras faturou o título inédito da Liga Metropolitana de Basquete de Campinas – Série Prata. A consagração do time feminino sub-21 da Secretaria de Esporte/Fisio & Sports ocorreu na última sexta-feira (3), no Ginásio Nelson Rüegger. Araras venceu com parciais: 9 x 8; 8 x10; 6 x 8; 9 x 5.

Ao todo, o time ararense disputou 11 jogos pela Liga Metropolitana, entre fase de classificação, play-offs (eliminatórias) e quadrangular final; foram oito vitórias e a apenas três derrotas.

“O mérito total deste título pertence às meninas, que mesmo com todas as adversidades, se dedicaram ao máximo. Foi uma partida emocionante, com o jogo sendo decidido nos últimos segundos. Gostaria de agradecer o apoio da Secretaria de Esportes, dos nossos patrocinadores e dos pais das atletas”, comentou o técnico ararense, Cícero Eduardo Rodrigues.

O secretário de Esporte, Douglas Marcucci, parabenizou a equipe. “Essa conquista inédita coroa o trabalho realizado no basquete feminino e só confirma o crescimento da modalidade em nosso município”, salientou.

Além do título, o time ararense recebeu mais três prêmios individuais: Rafaela Oliveira Coutinho (melhor jogadora da final), Vitória Willa Nunes da Silva (melhor jogadora da Liga) e Cícero Eduardo Rodrigues (melhor técnico da Liga).

Festivais de basquete

Visando o crescimento do basquete na cidade, a Secretaria Municipal de Esporte informa que haverá festivais da modalidade no dia 19 de novembro – masculino sub-17; e 3 de dezembro, no feminino. Mais informações sobre o basquete ararense podem ser obtidas pelo telefone 3544-8347.

Campanha de Araras

Fase de classificação:

Araras 51 x 39 Dinos Piracicaba

Araras 39 x 51 Ladies Campinas

Araras 69 x 36 AAASE/ Limeira

Araras 45 x 52 Itapira

Araras 66 x 21 XV de Piracicaba/SELAM

Araras 43 x 11 Mogi Mirim

Araras 57 x 41 Unesp/Rio Claro

Play-offs:

Araras: 31 x 33 Mogi Mirim

Quadrangular final:

Araras 50 x 42 Mogi Mirim

Araras 76 x 38 AAASE/ Limeira

Araras 32 x 31 XV de Piracicaba