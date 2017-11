Araras conquista 2 medalhas no judô e 1 no tênis de mesa nos Jogos Abertos

Araras já soma três medalhas nos Jogos Abertos do Interior, competição que está acontecendo no Grande ABC. Foram duas medalhas no judô feminino e...

Compartilhe em suas redes sociais!

Araras já soma três medalhas nos Jogos Abertos do Interior, competição que está acontecendo no Grande ABC. Foram duas medalhas no judô feminino e outra no tênis de mesa, todas em disputas individuais.

No judô, a equipe da Academia Mercadante representa Araras e se destacou com o time feminino nesta quarta-feira (22), pois ficou em 4º lugar na classificação geral da 1ª Divisão. E foram duas medalhas individuais no feminino: ouro para Sandy Souza (até 70 kg) e bronze para Pamella Souza (até 78 kg).

Além das duas medalhas, o time feminino ainda obteve o quarto lugar com Franciele Terenzi (até 57 kg), Izabela Franco (até 63 kg) e Pamella Souza (Absoluto), e também o 4º lugar no kata de duplas (Sabrina Araújo e Franciele Terenzi). Na disputa por equipe, o time feminino ficou em 4º lugar, resultados colocaram Araras em 4º na classificação geral. Já os atletas de judô masculino lutam nesta quinta-feira (23), valendo pela 2ª Divisão dos Jogos Abertos.

O tênis de mesa masculino de Araras está competindo pela 2ª Divisão e conquistou uma medalha de bronze nesta semana. A dupla Leonardo Poloni e Douglas de Paula ganhou a medalha no Torneio de Duplas.

O bocha de Araras também está perto de uma medalha, pois nesta quinta (23) vai enfrentar Sorocaba valendo o bronze. A equipe ararense venceu seus três adversários na 1ª fase – Parapuã, Sorocaba e Monte Alto, mas na semifinal perdeu para Bauru por 2 a 1, ontem.

Damas lidera

A equipe de damas está na 1ª Divisão e as disputas ainda prosseguem, com boas chances de medalhar. Araras já venceu todos seus adversários e lidera o grupo único, podendo se sagrar campeã.

Araras lidera com 12,3 pontos, seguida de Caraguatatuba (9,5), Sorocaba (6,5), Parapuã (4,5), Guaíra (4,1), Botucatu (4,1) e Coroados (1,5).

Araras disputa os Jogos Abertos em quatro modalidades (tênis de mesa, damas, judô e bocha), e sua delegação está alojada numa escola de Santo André. Pela primeira vez os Abertos estão sendo realizados de forma regionalizada, em cinco cidades do Grande ABC: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.