Araras Clube Desportivo – 50 anos de fundação

Na década de 60, havia em nossa cidade inúmeras agremiações esportivas, mas eram equipes amadoras, varzeanas, da zona rural e muitas outras.

Mas os esportistas naquela época queriam ver um time disputando o profissionalismo. Em 1966, 50 anos exatamente já são passados, houve um movimento na cidade liderado pelo hoje saudoso Nilbon Camargo Brandt e outros companheiros, entre eles o saudoso Belmiro Fanelli, Joaquim Domingos Paris Soares (Xixico), Aércio Cirilo Zangerolamo e também o saudoso Ailton Sebastião Devitte para a fundação de um time de futebol para representar Araras.

Como já é do conhecimento dos esportistas, principalmente da velha guarda, não foi possível fazer a fusão dos principais clubes da época, não houve acordo entre as partes envolvidas depois de tantas vezes tentada. Era uma rivalidade inacreditável dentro e fora de campo pelo chamado trio de ferro: Associação Atlética Ararense , Comercial FC e Sociedade Esportiva Recreativa Usina São João.

Com o fim do Comercial FC, não participando mais de competições oficiais, e o abandono do futebol pela AAA, a cidade não teve outras alternativas a não ser mobilizar-se e, com o apoio da Prefeitura Municipal, fundou o Araras Clube Desportivo, que muitas alegrias deu aos esportistas ararenses. Fundado em 5 de maio de 1966, se estivesse em atividade estaria esse ano completando 50 anos de sua fundação.

Eis a primeira diretoria do ACD: presidente, Ailton Sebastião Devite; 1º vice-presidente, João Boroto; 2º vice-presidente, Armando Francato; secretário, Lauro Ferreira Reis Júnior; 2º secretário, Wilson Prodóscimo; 1º tesoureiro, Antenor Beraldo; 2º tesoureiro, Armando Grigoleto; departamento profissional, Aércio Cirilo Zangerolamo e Lairto Della Coletta.

Reminiscências Esportivas recorda o primeiro time de futebol que defendeu o ACD: Carlota, Tiritili, De Sordi, Lairto, Arturzinho, Iso, Buck, Giracy, Baltazar, Beto e Oswaldo. São pedaços de história que enfeitam o futebol das saudades.