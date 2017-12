Araras cai 300 posições em ranking ambiental estadual

Dados divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente neste mês mostram que Araras despencou mais de 300 posições no programa Município Verde Azul...

Compartilhe em suas redes sociais!

Dados divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente neste mês mostram que Araras despencou mais de 300 posições no programa Município Verde Azul e passou do 101º lugar para 413º lugar. No ano passado, na comparação com 2015, o município subiu 21 posições no programa Município Verde Azul e passou do 122º lugar para 101º.

O Programa Município Verde Azul, lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, com estímulo e auxílio às prefeituras paulistas, na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas em busca de um desenvolvimento sustentável.

Este ano a nota recebida foi de apenas 9,88. No ano passado a Prefeitura informou que a nota recebida pelo município foi 75,44. Foram avaliados mais de 600 municípios paulistas. Em 2015, o município foi o 122º do ranking – inicialmente, Araras estava no 128º lugar, mas a pontuação foi revista após recurso e a posição, alterada pelo governo estadual.

A posição só não é pior que a de 2009, quando Araras estava na posição 424ª do Estado. Desde então a cidade havia conquistado 323 posições por meio de ações e projetos efetivos realizados na área ambiental. No ano passado o DMA (Departamento de Meio Ambiente) de Araras, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, recebeu o troféu Resiliência, entregue a interlocutores de 11 municípios que apresentam trajetória de destaque no programa ao longo dos anos.

Já este ano o secretário de Estado do Meio Ambiente, Maurício Brusadin, anunciou ainda em setembro, na vizinha cidade de Rio Claro os municípios melhor preparados, até aquele momento, no Programa Município Verde Azul de 2017 – na época já havia expectativa de uma baixa pontuação a Araras.

Já em dezembro o governo divulgou o ranking dos municípios do Programa Município Verde Azul. O município de Novo Horizonte novamente obteve a liderança do ranking

O anúncio do ranking final ocorreu na semana passada, no Palácio dos Bandeirantes, durante o X Encontro Estadual do Programa Município Verde Azul. Neste ano, 48 cidades conseguiram atingir nota superior a 80 pontos, exigência para receber o selo Município Verde Azul.

Desempenho em ranking ocasionou desligamento de diretora de Meio Ambiente

O desempenho apontado como ‘ruim’ de Araras no Município Verde Azul em 2017 culminou com o desligamento da então diretora de Meio Ambiente de Araras, Raquel Eliana Metzner. Conforme Tribuna apurou o desgaste dela no cargo começou antes, com postagens em redes sociais que incomodaram o governo. O desfecho, contudo, foi mesmo pela nota ruim da cidade no ranking ambiental.

O entendimento do governo municipal é que o Departamento de Meio Ambiente deveria ter apurado todos os resultados e enviado ao governo estadual – e que se isso tivesse ocorrido Araras estaria em posição muito melhor. Ou seja, o ranking hoje coloca a cidade numa posição pior não pela falta de ações do município na área ambiental, mas porque o Departamento de Meio Ambiente não enviou relatórios para atestar os trabalhos já feitos no município. Sem os relatórios, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente entendeu que Araras não realizou ações que efetivamente realizou, e Araras acabou tendo nota ‘zerada’ em alguns quesitos.

A então diretora teria até sido cobrada com veemência; e teria tentado argumentar que outros setores municipais deixaram de informar o Departamento de Meio Ambiente. Justamente sem esses dados a nota de Araras foi ‘zerada’ em diversos aspectos.

Mas a situação não foi digerida pela cúpula do governo municipal, que então decidiu pelo desligamento da diretora, que ocupava cargo comissionado.

O Ranking Ambiental Verde Azul é resultado da avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios, com critérios preestabelecidos de medição da eficácia das ações executadas.