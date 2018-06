Araraense não poderá mais pagar conta da energia em Casas Lotéricas

Sem acordo entre concessionária e Caixa, Lotéricas deixarão de receber as contas de luz, mas Elektro promete 10 pontos de recebimento em Araras Em...

Sem acordo entre concessionária e Caixa, Lotéricas deixarão de receber as contas de luz, mas Elektro promete 10 pontos de recebimento em Araras

Em cerca de 10 dias o ararense que tentar pagar sua conta de energia elétrica nas Casas Lotéricas não vai conseguir e com isso terá que procurar um dos pontos disponibilizados pela empresa para realizar os pagamentos.

O anúncio foi feito pela Elektro na última terça-feira (19) e em comunicado a empresa informa que, a partir de segunda-feira, 2 de julho, “as casas lotéricas localizadas nas 228 cidades atendidas pela distribuidora nos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, deixarão de aceitar o pagamento das faturas de energia”.

A empresa garante que “os clientes permanecerão contando com várias opções de pontos para quitação das contas” e que para evitar contratempo a seus clientes, a empresa “irá disponibilizar mais de 1.100 pontos que serão informados aos clientes nas contas de energia dos meses de julho e agosto”. A lista completa já disponível no site da concessionária. Além dos pontos criados as contas de energia ainda podem ser pagas nos grandes bancos via autoatendimento, débito automático ou nos correspondentes bancários. Apenas a Sicredi, o Bancoob, o Banco Mercantil e o Citibank aceitam pagamento nos guichês dos caixas.

Em Araras os pontos de pagamento estão localizados nos Correios, em supermercados (Rede de Supermercados Copacabana, por exemplo) e em correspondentes bancários.

Segundo a Elektro, o pagamento nas Casas Lotéricas não será mais possível porque “as condições impostas pela Caixa Econômica Federal inviabilizaram a continuidade do convênio de arrecadação”. Até então o contrato permitia as lotéricas receber o pagamento das contas de energia, mas segundo a Elektro ele foi extinto “em decorrência da elevação de quase 48% no valor da tarifa por fatura arrecadada” – ou seja, a Caixa queria cobrar mais pelos pagamentos.

“Em respeito aos mais de 2,6 milhões de clientes, a Elektro reafirma o compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos através da implantação de novos locais de pagamento em uma rede própria de arrecadação e mais de 1.100 pontos físicos, entre correspondentes bancários e agências dos Correios. São estabelecimentos credenciados para o pagamento das faturas de energia como farmácias, mercados, padarias e papelarias”, anunciou a empresa, que pontuou ainda que “também disponibiliza a possibilidade de quitação das faturas por meio de débito automático, sem a necessidade de deslocamento do cliente”.

Pontos de pagamento da conta de energia em Araras

• Rua Antonio Alfredo Matiensen, 357, Centro – Correios

• Avenida Irineu Carrocci, 200, Jd Jose Ometto II – Correios

• Rua Tiradentes, 336, Centro – Correios

• Avenida Av Zurita, 441, Belvedere – Farmácia Cooper (Correspondente Bradesco e Itaú)

• Rua Maranhão, 459, Parque Industrial – Mini Mercado Irmãos Melo (Correspondente Santander)

• Rua Jose Antonio Cressoni, 119, Jd Copacabana – Supermercado Copacabana (Correspondente CEF)

• Rua Leopoldo Mazon Netto, 243, Parque Dom Pedro – Supermercado Copacabana (Correspondente CEF)

• Avenida Angelo Michelin, 730, Vila Michelin – Drogaria Avenida Zur (Correspondente Banco do Brasil)

• Rua Chico Pinto, S/N, Centro (Correspondente Banco do Brasil)

• Rua Da Consolação, 79, Jardim Belvedere (Correspondente Banco do Brasil)