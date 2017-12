Araprev volta a apontar ‘dívida’ da gestão passada, mas agora diz que valor é de R$ 35 milhões

O presidente da Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras), Gilberto Del Bel, voltou a apontar que a administração passada teria deixado...

O presidente da Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras), Gilberto Del Bel, voltou a apontar que a administração passada teria deixado dívida milionária junto à Previdência Municipal.

“A administração passada deixou uma dívida da Prefeitura com a Araprev em torno de R$ 35 milhões. Esses R$ 35 milhões, o prefeito (Pedrinho Eliseu), logo no início do ano, amortizou R$ 8 milhões. O restante foi parcelado; parcelou e vem pagando rigorosamente esse parcelamento”.

A Prefeitura alega que esses valores – mais de R$ 8 milhões gastos com a previdência além do previsto – teriam comprometido os compromissos atuais. Mesmo assim a Prefeitura não divulgou a quanto chega a dívida com fornecedores – aliados de Brambilla garantem que os valores passam e muito desses R$ 8 milhões, e até por isso não haveria como se correlacionar os valores não honrados na atual gestão com a gestão passada.

Em julho a Prefeitura havia divulgado que a Araprev não estava recebendo os repasses referentes a Previdência Social, descontados no holerite dos servidores, durante o período de novembro 2014 à novembro de 2016 e que isso teria gerado uma dívida de mais de 25 milhões – R$ 10 milhões a menos que o apresentado agora pela presidência da Araprev.

Na época a Secretaria de Comunicação divulgou que a gestão atual (2017 -2021) assinou um acordo de parcelamento da dívida com a Araprev e que “a Prefeitura pagará os R$ 25.862.492,03 correspondentes aos valores de Contribuição Patronal Complementar devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social relativos ao período de 11/2014 a 11/2016. A nota informou que o montante seria pago em 200 parcelas mensais de R$129.312,46.

Já na manhã desta quinta-feira (6) a Araprev, que recolhe e administra os recursos, as aposentadorias e pensões dos servidores municipais realizou, em sua sede, uma coletiva de imprensa para “apresentar números sobre a dívida da administração passada, que atualmente chega a R$ 35 milhões”, segundo a Prefeitura informa agora.

Tribuna não procurou o ex-prefeito Nelson Brambilla, mas o antigo gestor sempre defendeu que esses repasses não deveriam ser feitos e garantiu diversas vezes que a cessação desses pagamentos foi feitas com fundamentação jurídica. (Com informações da Prefeitura)

Eleição define novos conselheiros da Araprev

A Araprev realizou nesta semana a votação para escolha de novos integrantes do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, envolvendo urnas diferentes para cada setor da administração pública: Prefeitura, TCA e Saema/Câmara. A votação teve 1.145 votantes, número considerado baixo pela Araprev.

Os dois conselhos têm trocas alternadas a cada eleição, ou seja, parte dos novos eleitos assume em janeiro de 2018, e outra parte, em janeiro de 2019.

Os novos eleitos:

Representantes da Prefeitura

Conselho Administrativo:

Ana Lúcia Fin Cardoso (195 votos) – Assume em 01/2018

Adolfo Antonio Affonso (192 votos) – Assume em 01/2018

Isabel Cristina Mercatelli (79 votos) – Assume em 01/2019

Falta um nome a indicar pelo Executivo – Assume em 01/2018

Conselho Fiscal:

Tavane Anselmo Malaguesse (233 votos) – Assume em 01/2018

Falta um nome a indicar pelo Executivo – Assume em 01/2018

Representantes do Saema

Conselho Administrativo:

Carlos Manoel Vidal Monteiro (98 votos) – Assume em 01/2019

Conselho Fiscal:

Ricardo Bento de Moraes (84 votos) – Assume em 01/2019

Representantes do TCA

Conselho Administrativo:

Maria Aparecida Dias Souza Raimundo (92 votos) – Assume em 01/2019

Conselho Fiscal:

Maria Sandra de Souza (109 votos) – Assume em 01/2019

Quem ainda se mantém como conselheiro:

(empossados em 2017)

Conselho Administrativo:

José Raul dos Santos (Prefeitura)

Gabriela Agostini Francelino (TCA)

Ricardo Bento de Moraes (Saema/Câmara)

Maria Aparecida Alleva Affonso (Indicada)

Conselho Fiscal:

Maria Sandra de Souza (TCA)

Carlos Manoel Vidal Monteiro (Saema/Câmara)

Amarildo dos Santos (Indicado)