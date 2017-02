Araprev quer diminuir repasses municipais com Fundo Previdenciário

O presidente da Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras), Gilberto Del Bel, admitiu em entrevista concedida à Tribuna durante a semana...

O presidente da Araprev (Serviço de Previdência Social do Município de Araras), Gilberto Del Bel, admitiu em entrevista concedida à Tribuna durante a semana que os valores repassados pela Prefeitura a título de complementação da previdência do município são vultosos e que é necessária uma mudança no atual modelo de compensação.

Del Bel garante que a Araprev tem situação financeira satisfatória, mas reconhece que o grande problema da autarquia se refere ao fundo financeiro da Araprev (que suporta a quase totalidade das aposentadorias e pensões de servidores municipais mais antigos da Prefeitura, admitidos até 31 de dezembro de 2005). A Araprev tem dois fundos: o Financeiro e o Previdenciário. Enquanto o Previdenciário caminha sem problemas aparentes no cenário atual, o Financeiro abriga a esmagadora maioria dos aposentados municipais e precisa de um aporte mensal da Prefeitura e das autarquias.

Como as contas dos dois fundos, em tese, não podem se comunicar e não há como se fazer com que o Fundo Financeiro caminhe sem as complementações vindas dos cofres públicos, a ideia de Del Bel é que se use o superávit do Fundo Previdenciário da entidade para “comprar vidas” do Fundo Financeiro. Com isso os repasses mensais da Prefeitura, hoje em R$ 1,2 milhão ao menos, seriam menores – estimativa oficiosa é que esse repasse da Prefeitura para a Araprev cairia para R$ 800 mil ao mês.

Para que isso ocorra seria preciso a aprovação de uma lei pela Câmara de Araras, que preveria esse tipo de movimentação financeira na lei municipal que trata do assunto. Além disso a situação precisaria de aval do Conselho da Araprev e do Ministério da Previdência Social. Ainda assim isso não garantiria a solução do problema, apenas diminuição dele.

A explicação para que os fundos da Araprev não se comuniquem é que existe regulamentação federal para que eles funcionem dessa forma. Por isso o fundo deficitário vai continuar a existir. Ele existe, aliás, antes mesmo da criação da Araprev – sua origem está ligada ao chamado Fundão. Como esse Fundão pouco recolhia da Prefeitura, hoje ele se tornou caro.

A situação do Fundo Financeiro da Araprev é interpretada uma espécie de ‘bola de neve’, que tem se tornado um problema maior a cada ano. A preocupação com a situação da Araprev é antiga, e o vereador Jackson de Jesus (PROS) insistiu no tema durante as duas primeiras sessões da Câmara no ano. Com o vereador se dizendo preocupado com a situação, o presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM), prometeu convidar o presidente da Araprev para comentar a situação junto aos edis.

O que se sabe é que a cada ano que se passa menos funcionários contribuem para o Fundo Financeiro, e mais deles dependem desse mesmo fundo para receberem suas aposentadorias. Com isso a complementação da Prefeitura tende a aumentar. “O Pedrinho e os próximos prefeitos vão pagar a conta dos que não contribuíram”, explica o presidente da Araprev, Gilberto Del Bel.

Para que o problema não se agrave, Del Bel admite que a Prefeitura vai precisar continuar repassando os valores necessários, mas estima que com essa “compra de vidas” com o superávit do Fundo Previdenciário – o que não é ilegal, se for aprovado em lei municipal – a administração municipal não teria que arcar sozinha com a diferença constatada no Fundo Financeiro.

As medidas propostas serviriam apenas para dirimir o problema no Fundo Financeiro, que só vai ser mitigado quando ele se extinguir. Hoje nenhum novo integrante é admitido no Fundo Financeiro; quem é contratado pela Prefeitura passa a integrar o Fundo Previdenciário. Enquanto o Fundo Financeiro tiver aposentados ele não será extinto, e enquanto ele existir a Prefeitura e as autarquias não têm outra alternativa se não a de arcar com a complementação para que ele se mantenha equilibrado.

Outra alternativa para diminuir os repasses da Prefeitura e autarquias a esse fundo seria aumentar o percentual patronal e dos servidores – cada um pagaria um pouco mais. Como o valor já é considerado alto, Del Bel rechaça essa medida – citada como “de último caso”.

Del Bel critica falta de contribuição do governo Brambilla; ex-prefeito diz que repasses inviabilizariam investimentos

Para o presidente da Araprev, Gilberto Del Bel, o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) não poderia ter deixado de repassar, por dois anos, a complementação exigida por lei para a Araprev.

Del Bel ainda acusou Brambilla de agir conscientemente, deixando de repassar o dinheiro à Araprev para poder utilizar os recursos em investimentos da administração municipal.

O ex-prefeito Nelson Brambilla sempre se baseou na Portaria 403 de 2008, da Previdência Social, que em seu inciso XXI explica que os planos financeiros das previdências são fixados “sem objetivo de acumulação de recursos”. Para o ex-prefeito, como o fundo não era insuficiente e tinha recursos, a Prefeitura não tinha necessidade de aportar recursos nele.

“Agiu de má-fé, prejudicou a Araprev, prejudicou o servidor”, citou Del Bel, que complementa. “Se fosse indevido, porque o Saema, por exemplo, fez certinho?”. Para Del Bel, Brambilla omitiu, quando citou a possibilidade em deixar de fazer o repasse, que na verdade lei municipal prevê a compensação à Araprev feita por cada órgão da administração. “O seu Brambilla agiu de má-fé ao não fazer os complementos que devia ter feito”, finaliza.

O ex-prefeito, contudo, garante que jamais agiu de má-fé. Pelo contrário, segundo Brambilla, ele ainda quer discutir profundamente a situação da Araprev. Ele admite que não fez os repasses, mas cita que se tivesse repassado os valores à Araprev, a cidade ficaria sem investimentos e a população seria ainda mais prejudicada em plena crise econômica. Além disso, segundo Brambilla, os valores de complementação são baixos quando comparados ao tamanho do problema. O ex-prefeito garantiu que quer aprofundar a discussão sobre o assunto, mas

Próximos gestores vão ‘pagar conta’ dos anteriores

O regime próprio de previdência do município não é novo, e o antigo Fundão foi criado em 1993, na gestão do então prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (hoje vereador pelo DEM). O problema, segundo o presidente da Araprev, Gilberto Del Bel, é que quando o Fundão foi criado, não havia uma regra específica a ser seguida para que ele fosse mantido.

Na prática, durante as gestões de Pedro Eliseu Sobrinho, Warley Colombini (PSDB), no primeiro mandato de Luiz Carlos Meneghetti (PPS) e em parte do segundo mandato deste, as contribuições patronais (ou seja, as feitas pela Prefeitura e autarquias) eram tão irrisórias que o Fundão (que depois foi transformado em Fundo Financeiro na criação da Araprev) ficou com recursos escassos.

Entre 1993 e 2005 a contribuição patronal foi tão irrisória que o Fundão, posteriormente abarcado pelo Fundo Financeiro, ainda precisa de complementação da Prefeitura.

Hoje o Fundo Financeiro tem mais de 1 mil aposentados e 300 pensionistas, enquanto o Fundo Previdenciário tem apenas 30 aposentados e 24 pensionistas.