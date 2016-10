Aqui não… Fato comum no Brasil inteiro, a imprensa sempre faz registro fotográfico e de imagens dos candidatos a prefeito votando, dentro de suas...

Aqui não…

Fato comum no Brasil inteiro, a imprensa sempre faz registro fotográfico e de imagens dos candidatos a prefeito votando, dentro de suas respectivas seções. Neste ano Araras teve cinco candidatos, e a Tribuna registrou todos na hora do voto, porém, teve dificuldades na seção onde votaram os candidatos Pedrinho Eliseu (PSDB) e Du Severino (PTN), curiosamente, ambos na mesma seção, na Escola Justiniano. Apesar das insistências, a presidência da seção não autorizou a entrada da imprensa para filmar ou fotografar. No máximo, na porta de entrada…

Surpresa 1

A eleição do último domingo revelou algumas surpresas. Para a disputa do Executivo surpreendeu de forma positiva a terceira colocação do candidato Bonezinho Corrochel (PTB), com 10.826 votos. Bonezinho foi o candidato mais novo, com apenas quatro anos como vereador, diferente dos seus concorrentes, que tinham pelo menos 10 anos ou mais de política cada um. Outra surpresa inesperada foi a baixa votação de Breno Cortella (PDT), de 10.691 votos, mesmo com toda estrutura da máquina pública e do apoio do prefeito Nelson Brambilla (PT). Para se ter uma ideia, Breno tinha 66 candidatos a vereador, e Bonezinho apenas 22, sendo que desses 66, Breno teve o apoio de Deise Olimpio (PSC) e Marcelo de Oliveira (PRB), candidatos da Igreja do Evangelho Quadrangular, que era berço político de Bonezinho até então. O apoio de Deise e Marcelo para Breno teria sido um fator muito negativo para Bonezinho, que poderia ter angariado mais votos do seu reduto eleitoral evangélico.

Surpresa 2

Na disputa pela Câmara, outras surpresas. Positiva para os até então opositores Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Elias (PHS), que aumentaram significatimente suas votações de quatro anos atrás – Anete pulou de 1522 para 2008, enquanto Du saltou de 827 para 1608 votos. E surpresa negativa para a atual presidente da Câmara, Magda Celidório, pois recebeu apenas 356 votos (foram 1090 votos em 2012) e não foi reeleita. Francisco Nucci Neto (PR) acabou reeleito, mas sua votação também caiu para menos da metade, de 1956 para 965.

Menos um

O mais votado para nas urnas para a Prefeitura de Araras, Pedrinho Eliseu sofreu uma “pequena derrota” nas eleições. Correligionários do tucano imputam o fato de Pedrinho ter tido pouco menos de 30 mil votos às insinuações de que os votos dados a ele não valeriam. Apesar disso não ter causado grandes mudanças, caso Pedrinho tivesse as centenas (ou milhares) de votos a mais – esperados pelo grupo – poderia ter um vereador a mais na Câmara. Isto porque há quem diga que existe um fenômeno, apontado por conhecedores das eleições, que beneficia os partidos que têm candidatos a prefeito com grande visibilidade. Esses partidos recebem muitos votos para vereador, já que muitos eleitores se deparam com a urna sem saber em quem devem votar primeiro – a ordem correta é vereador e em seguida prefeito. Com isso, acabam digitando o número do seu candidato a prefeito no lugar do vereador, e votam “na legenda” do partido do prefeito. Existe a crença, no ninho tucano, de que a coligação PSDB/PMDB/DEM/PHS, de Pedrinho, “perdeu” parte desses votos para o grupo de Paulinho (para a coligação PSD/Rede), e muita gente que iria digitar 45 e votar “na legenda” para vereador e depois 45 para prefeito, teria votado 55 “na legenda”, para vereador, após decidir votar 55 para prefeito.

Jacovetti x Rodrigo Soares

Ainda sobre os possíveis votos de legenda que a coligação PSDB/PMDB/DEM/PHS de Pedrinho teria “perdido” para o grupo de Paulinho (coligação PSD/Rede), o mais novo vereador beneficiado com esta perda de votos do grupo tucano foi o atual vice-prefeito Carlos Jacovetti (Rede), que acabou puxado pelos votos da coligação dele, sendo o segundo mais votado daquele grupo. Já Rodrigo Soares (PHS) foi o quarto mais votado da coligação que elegeu Pedro Eliseu (DEM), Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Dias – Du (PHS). Sendo assim, se a coligação de Pedrinho tivesse perto de uma dezena a mais de votos, poderia ter colocado Rodrigo Soares na Câmara, tirando a segunda vaga do PSD/Rede, que ficou com Jacovetti. Por isso não há nada errado em se dizer que, além do bom número de votos de Jacovetti dentro do seu grupo, as circunstâncias ajudaram na vitória do atual vice-prefeito.

Vitorioso

Um dos nomes que mais se saiu vitorioso nas eleições atuais parece ser mesmo o do próprio vice-prefeito, Carlos Alberto Jacovetti (Rede). O vice do governo Nelson Brambilla (PT) insistiu, por vezes, que queria ser o candidato a prefeito da base governista, por ter baixa rejeição. Não conseguiu êxito junto ao grupo e trocou de lado. Depois, garantiu que se manteria candidato a prefeito, e que não recuaria dessa decisão sob nenhuma hipótese. Mas já no fim da pré-campanha decidiu se aliar ao PSD de Paulinho Nascimento e Irineu Maretto, e se lançar candidato a vereador, ajudando a formatar a coligação pela qual se elegeu. Se dá pra dizer que seu nome chegou a ficar enfraquecido nas disputas com o governo, por sua candidatura, após as eleições o saldo é bastante positivo para o atual vice-prefeito. Jacovetti, aliás, foi um dos poucos, de dentro do governo, que saiu vitorioso do pleito.

Impressionou

O desempenho do candidato Breno Cortella (PDT) impressionou até mesmo os adversários. O grupo de Paulinho Nascimento (PSD) sempre insistiu que ele estava em segundo lugar nas apurações internas, assim como o grupo de Bonezinho Corrochel (PTB) sempre colocou o jovem vereador na ponta da disputa, mas ambos sempre trabalharam com a real hipótese de que Cortella seria o segundo colocado na disputa para prefeito. A pior hipótese crível por todos era ver o pupilo do prefeito Nelson Brambilla (PT) em terceiro lugar. Mas a quarta colocação surpreendeu a todos os grupos. Inclusive o do próprio Breno Cortella, que mesmo com forte campanha, alcançou apenas pouco mais de 10 mil votos.

Presidência da Câmara

Mal acabou a eleição e alguns vereadores eleitos já começaram a articular a possível presidência da Câmara de Araras. Marcelo de Oliveira (PRB) reeleito, ainda na segunda-feira (3) já teria proposto acordo ao grupo do segundo colocado nas eleições Paulinho Nascimento (PSD) e teria oferecido vários cargos na estrutura administrativa da Câmara para o vice Irineu Maretto (PSD). Do lado de Pedrinho Eliseu (PSDB), Pedro Eliseu (DEM) seria o favorito para a função. Há quem diga que o nome de consenso do grupo de Paulinho e Breno seria do vereador Francisco Nucci Neto (PR), e para todos seria o nome ideal contra o grupo de Pedrinho – porque poderia unir os votos dos vereadores dos grupos de Breno, Paulinho e Bonezinho e, consequentemente, derrotar Pedrão na disputa.

Furiosos

Os vereadores petistas Zé Bedé e Dê, que não foram reeleitos, estariam indignados com Breno Cortella (PDT) e Nelson Brambilla (PT). O motivo seria a fraca coligação montada para os petistas. Como é de conhecimento de todos, a coligação que tinha os vereadores não atingiu o quociente eleitoral. Antes da eleição, o objetivo do PT era coligar com o PDT, por ser o partido do candidato a prefeito do grupo. Breno preferiu privilegiar o PSC e o PSL, elegendo apenas Deise Olímpio (PSC). Se tivesse coligado PT e PDT apenas, a coligação faria pelo menos um vereador, e este seria o petista Dê. Uma pessoa ligada aos petistas teria soltado nos bastidores esta semana de que Breno preferiu privilegiar uma vereadora fora do grupo do que ajudar os dois vereadores com histórico no PT.

Hard Rock

A Igreja Quadrangular, mais uma vez, saiu vitoriosa, ao eleger três vereadores (Marcelo de Oliveira, Regina Corrochel e Deise Olímpio). Seu líder, o reverendo Durvalino Brocanelli, voi votar na Escola Cesário Coimbra e estava bem à vontade, com tênis esportivo, um agasalho também esportivo da Lacoste e um boné do Hard Rock de Roma.

TORPEDO

“O prefeito municipal, demonstrou total descumprimento pela decisão da ADI no 2128993-42.2014.8.26.0000, em evidente ato de improbidade administrativa, por dar um ‘jeitinho’ para a manutenção dos cargos que deveriam ter sido extintos”.

Do juiz Rodrigo Peres Servidone Nagase, ao determinar que a Prefeitura demita 65 funcionários comissionados, em decisão judicial contra ato do prefeito Nelson Brambilla.