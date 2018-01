Aquela gruta – 64 anos são passados

Algumas pessoas têm me procurado dizendo sobre a situação daquela gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que se encontra no Calçadão Monsenhor Quércia, ao...

Algumas pessoas têm me procurado dizendo sobre a situação daquela gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que se encontra no Calçadão Monsenhor Quércia, ao lado da Casa da Memória de Araras Pedro Pessoto Filho.

É simplesmente lamentável. Alguma coisa tem que feita, como está não pode continuar; os vândalos estão transformando aquele local num depósito de lixo. Já pensaram alguns turistas visitando a Casa da Memória, elogiando o local, e após verem aquela gruta de 64 anos, qual é a impressão que levará de nossa cidade? Um povo que não conserva sua memória, seu patrimônio histórico, não é digno de uma história.

Tudo começou por volta do ano de 1954 – 64 anos são passados, o Papa Pio XII decretava o ano Santo Mariano. Os jovens Marianos daquela época, para marcar a história desse acontecimento e com autorização das Irmãs Missionárias, fizeram construir aquela gruta no quintal do Educandário, hoje Praça Monsenhor Quércia, o Calçadão.

Todos os domingos, após a missa das 7h30, grupo de marianos ia de caminhão buscar pedras na estrada da Usina Santa Lúcia, onde ficava a pedreira municipal. As funções eram divididas: quem sabia técnica de reboco e tinha noções de pedreiro construía; os outros que não tinham essa habilidade eram incumbidos de carregar as pedras. Todos trabalhavam com alegria, ninguém do grupo de pessoas reclamava, mesmo muitas vezes a gente vendo as mãos doloridas desses soldados marianos.

A gruta lá está, embora várias imagem já colocadas naquele local foram retiradas por vândalos, por falta de educação, falta de cultura e de respeito. Não sabem preservar coisas do passado. Gostaria, em nome dessas pessoas que me abordaram, contar com o apoio da Prefeitura Municipal, visitando o local, um estudo e providência. Na vida do homem ou do povo, o passado deve existir para a honra do presente, para crença do porvir.

Duas apresentações maravilhosas

O Teatro Estadual Maestro Francisco de Paulo Russo recebeu nos dias 2 e 3 de dezembro um público maravilhoso para assistir ao espetáculo de dança da Academia Belle Amie. O público gostou, aplaudiu e está de parabéns mais uma vez a escola Belle Amie de Araras, pelo maravilhoso espetáculo de fim de ano.

Feliz Ano Novo!

Chegamos ao final de mais um ano e iniciamos um novo ano, na certeza que será muito melhor. Semanalmente, a coluna Bom Dia Esportistas! adentrou em seu lar contando um pouco do nosso futebol do passado e do presente.

Procurei, na medida do possível, homenagear seus ídolos, também aqueles que partiram desse mundo e que nos deixaram uma eterna saudade.