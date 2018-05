Apurando possível adulteração em combustíveis, Fazenda fiscaliza posto de Araras

Após reunir denúncias e cruzar dados sobre possíveis adulterações em combustíveis em postos de gasolina espalhados pelo Estado de São Paulo, uma força-tarefa da...

Após reunir denúncias e cruzar dados sobre possíveis adulterações em combustíveis em postos de gasolina espalhados pelo Estado de São Paulo, uma força-tarefa da operação de Olho na Bomba, com participação da Secretaria da Fazenda de São Paulo, fiscalizou nesta quinta-feira (10) ao menos 40 postos de combustíveis que operam em 24 cidades do Estado.

Em Araras apenas um posto foi fiscalizado. O nome do estabelecimento não foi divulgado pela Fazenda Estadual.

Mesmo assim o local e os demais postos estão na mira da Fazenda porque foram selecionados a partir de denúncias e cruzamento de informações da área de inteligência fiscal da Fazenda Pública de São Paulo.

Para cumprir a fiscalização os agentes de renda realizaram a coleta de amostras de gasolina e etanol. Segundo a própria Fazenda Pública, isso aconteceu em razão de fortes indícios de venda de combustível adulterado. A Fazenda ainda conferiu os dados cadastrais dos postos fiscalizados

Ainda não se sabe se os combustíveis estão, de fato, adulterados, pois as amostras coletadas serão encaminhadas para análise no laboratório da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que vai examinar as amostras e verificar se o combustível atende aos padrões exigidos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), que regula o setor no Brasil.

Se forem constatadas desconformidades no material recolhido após a análise feita pela Unicamp, o estabelecimento terá suas bombas lacradas e a inscrição estadual cassada, o que acarretará o encerramento das atividades do posto. Ainda se for constatado que há adulteração nos combustíveis dentro dos 40 postos – inclusive no posto ararense – os sócios ficam impedidos de atuar no mercado de combustíveis pelo prazo de cinco anos. Isso segue o que preconiza a a Lei nº 11.929, de 12 de abril de 2005, que é regulamentada pela Portaria CAT 28/05.

Ainda a própria Fazenda Estadual destaca que o estabelecimento pode ter a inscrição cassada antes mesmo da comprovação de possível desconformidade nos combustíveis se não apresentar a documentação para a renovação de sua inscrição estadual

A Delegacia Regional Tributária explica que participaram da ação 80 agentes fiscais de renda de quatro Delegacias Regionais Tributárias da Fazenda: DRT-2 (Santos); DRT-4 (Sorocaba) e DRT-5 (Campinas – na qual Araras está inclusa) e DRT-16 (Jundiaí).