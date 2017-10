Aprovado projeto contra maus-tratos a animais; multa é reduzida de R$ 200 mil para R$ 10 mil

A Câmara de Araras aprovou unanimemente o projeto de lei de autoria do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que prevê multa e penalidade administrativa para...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Câmara de Araras aprovou unanimemente o projeto de lei de autoria do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que prevê multa e penalidade administrativa para quem cometer ato de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilação aos animais em Araras.

O projeto partiu de uma indicação do vereador José Roberto Apolari (PTB), intimamente ligado à causa animal.

A votação aconteceu na última segunda-feira (2).Desde o início do ano diversos projetos que pretendiam punir maus tratos a animais tramitam na Câmara de Araras. Este projeto, do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), atendido também a pedido de Apolari pretendia aplicar uma rigorosa punição a quem maltrata animais. Além de diversas sanções a serem aplicadas – inclusas as já previstas em normas federais, que consideram crimes os maus tratos a animais – a proposta de lei municipal estipulava que as multas a quem maltratar animais em Araras poderia chegar a R$ 200 mil.

De acordo com o texto original, para os casos considerados leves o valor mínimo seria entre R$ 200 e R$ 2 mil; para infrações graves as multas mínimas seriam de R$ 2.001 a R$ 20 mil. Para as infrações consideradas gravíssimas, a menor multa aplicada poderia ser de R$ 20.001 e a maior multa chegaria a R$ 200 mil.

Porém uma emenda de Apolari diminuiu os valores substancialmente. Segundo Apolari, “a emenda tem por finalidade adequar o presente Projeto de Lei as observações discutidas entre os nobres pares” da Câmara. O texto final aprovou multa de no máximo R$ 10 mil.

Seguindo o novo texto a infração leve será de R$ 200,00 a R$ 1.000; infração média de R$ 1.001 a R$ 4.000; infração grave de R$ 4.001 a R$ 8.000; e infração gravíssima de R$ 8.001 a R$ 10.000.

É prevista até a suspensão da possibilidade de contratação com a Administração Pública por cinco anos a infratores por cinco anos.

A fiscalização das infrações ficaria, em tese, a cargo da Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais da Prefeitura. Com uma emenda a Guarda Civil Municipal “através de agentes devidamente treinados” poderá executar ações nessa situação.

O infrator poderá apresentar defesa e recorrer da decisão. O dinheiro arrecadado com as multas seria aplicado em fundo próprio cuja verba seria destinada a ações de proteção animal.

“Serão considerados maus-tratos aos animais mantidos em abrigo ou em lugares em condições inadequadas ao seu porte e espécie, ou que lhes ocasionem desconforto físico ou mental, privá-los de necessidades básicas, tais como alimento adequado à espécie e água, lesar ou agredir os animais causando-lhes sofrimento, dano físico, mental ou a morte, abandoná-los, em quaisquer circunstâncias, obrigá-los a trabalhos excessivos” e outras diversas condições estipuladas no texto.