Aprovado, Orçamento 2017 aponta queda no valor de ISS

A Câmara de Araras aprovou há uma semana o Orçamento da administração municipal para 2017. O orçamento é uma espécie de planejamento e perspectiva traçada pela administração municipal de quanto deve arrecadar e quanto terá disponível para gastar.

Com a crise econômica enfrentada pelo país o poder de investimento da Prefeitura recuou significativamente. Pela primeira vez em anos o que a Prefeitura espera ter em caixa diminuiu de um ano para outro. Enquanto o município estimou em 2015 que teria mais de R$ 516 milhões em caixa em 2016, esse ano a Prefeitura estima que terá no caixa, no ano que vem todo, R$ 508 milhões; uma retração de R$ 8,5 milhões em apenas um ano.

O recuo parece ainda maior quando se observa apenas a receita da Prefeitura (isolando-a das receitas de autarquias como Araprev, Saema e TCA). A Prefeitura teria então recuo de mais de R$ 12 milhões.

A crise fez com que a Prefeitura tenha menos dinheiro para investir por diversos aspectos. Um deles é o recuo da arrecadação com ISS (Imposto Sobre Serviços), o antigo ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). O ISS, junto com o IPTU, são dois dentre os maiores responsáveis pela arrecadação do município. Isso porque enquanto o IPVA, por exemplo, é dividido entre município e estado, o ISS e o IPTU são tributos de competência dos municípios. O ISS incide sobre a prestação de serviços.

Para esse ano o orçamento previa arrecadação de mais de R$ 77 milhões somente com ISS e IPTU. Para 2017 a projeção feita há dois anos era de quase R$ 80 milhões. Atualizada esse ano no novo orçamento, a projeção para 2017 agora é de pouco mais de R$ 75 milhões. De acordo com o orçamento desse ano, o que era esperado para a Prefeitura arrecadar com IPTU e ISS em 2017 ficou na verdade para 2018.

O próprio prefeito de Araras, Nelson Brambilla (PT), admite que as quedas em arrecadações com repasses e também dos impostos afetou severamente o orçamento do próximo ano. Brambilla admite que o problema só não foi maior porque a Prefeitura conseguiu aprovar no fim de 2013 a alteração da planta genérica do IPTU, o que fez com que o tributo aumentasse em diversos trechos da cidade. Os valores eram considerados desatualizados, já que os parâmetros da Planta Genérica de Araras usada atualmente para calcular o IPTU ficaram 13 anos sem revisão. Antes disso, a última versão do documento havia sido elaborada ainda no último ano da gestão do ex-prefeito Warley Colombini, que mesmo não tendo conseguido a reeleição, assumiu compromisso com o então eleito Luiz Carlos Meneghetti de que enviaria a nova Planta Genérica à Câmara, que a aprovou sem maiores problemas naquela oportunidade.

Desde a alteração da planta genérica, em 2013, o IPTU continua sendo reajustado, mas apenas pelos índices de inflação a cada 12 meses.

Estimativas no Orçamento da Prefeitura em 2016:

IPTU:

2015 2016 2017 2018 2019

33,6 mi 36,58 mi 36 mi 38,9 mi –

ISSQN (ou ISS):

2015 2016 2017 2018 2019

35,59 mi 40,5 mi 43,74 mi 47,22 mi –

ISSQN + IPTU:

2015 2016 2017 2018 2019

69,19 mi 77,08 mi 79,74 mi 86,12 mi –

Estimativas no Orçamento da Prefeitura em 2017:

IPTU:

2015 2016 2017 2018 2019

– 36,58 mi 38,7 mi 39,16 mi 42,3 mi

ISSQN (ou ISS):

2015 2016 2017 2018 2019

– 40,5 mi 37 mi 39,36 mi 43,16 mi

ISSQN + IPTU:

2015 2016 2017 2018 2019

– 77,08 mi 75,7 mi 79,12 mi 85,46 mi

Repasses federais em queda

Se a queda na arrecadação de valores obtidos via IPTU contribuem para que os cofres municipais não estejam no sufoco, outros recursos salutares à Prefeitura não devem ter o mesmo volume.

Exemplo disso é o FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que repassa ao município mais de R$ 30 milhões ao ano. O FPM é uma obrigação constitucional na qual a União partilha os recursos originados do bolo tributário com os municípios. Tal fundo é formado por 22,5% da arrecadação líquida do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e a cada dez dias os Municípios recebem sua quota do Fundo.

Informação do próprio prefeito é que o Fundo de Participação dos Municípios, contudo, não deve continuar no mesmo patamar de anos anteriores. Já se sabe que o FPM não repassa valores tão significativos como antes, já que o governo federal tem arrecadado menos.

Até outubro de 2015, por exemplo, o governo federal repassou à Prefeitura de Araras R$ 31,5 milhões pelo FPM. Até outubro desse ano foram R$ 32,3 milhões. O problema é que enquanto em 2015 eram esperados R$ 42 milhões, esse ano o orçamento contava com R$ 45,5 milhões do mesmo fundo – patamar que não deve ser alcançado.