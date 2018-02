Aprovada, nova lei deve obrigar a ‘transmissão ao vivo’ de licitações feitas pelos Poderes Legislativo e Executivo

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Araras o projeto de Lei de autoria da vereadora Regina Corrochel (PTB) que obriga o Legislativo...

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Araras o projeto de Lei de autoria da vereadora Regina Corrochel (PTB) que obriga o Legislativo e o Executivo a transmitirem ao vivo todas as licitações realizadas no âmbito de cada Poder.

De acordo com o projeto aprovado, as filmagens deverão conter os editais e os documentos relativos aos processos de licitação. O vídeo deverá ser publicado no site de cada um dos poderes 48 horas após o término do processo licitatório.

Segundo a Câmara, o objetivo da Lei é dar mais publicidade aos atos praticados pela administração pública nas várias fases do procedimento, assegurando aos interessados a possibilidade de acompanhar e fiscalizar sua legalidade. “A Constituição Federal elenca os cinco princípios basilares de uma administração pública que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, justifica no texto do projeto da vereadora Regina Corrochel.