Aposentado planta árvores e muda paisagem do Tangará

Durval Oliveira é conhecido na rede social Facebook pela atitude voluntária de plantar árvores. O aposentado ajudou a transformar a paisagem de ruas e avenidas de alguns bairros, principalmente do Jardim Tangará.

Ele disse que não se recorda quando nasceu a paixão pelas árvores, apenas enfatiza que o cuidado sempre existiu. As primeiras que ele plantou em área pública ficam na margem do Ribeirão das Araras, a poucos metros da Estação Rodoviária Padre João Modesti.

“Eu residia em 2008 perto da avenida e sempre admirei os ipês que existem nela. Porém, sempre pensei na possibilidade que elas um dia poderiam acabar e tomei atitude de plantar mais mudas, mas de outras espécies”, relata. Oito anos depois, as árvores cresceram e já dão frutos.

Em 2011 o aposentado mudou para uma residência na Rua Pedro Giorgiano e a falta de árvores na região do Jardim Tangará chamou a atenção. Não contente com a situação, passou a cuidar de uma das únicas árvores que existia no canteiro central da Avenida Melvin Jones – hoje frondosa e saudável.

Depois, guardou sementes de frutas e começou a plantar cada uma em caixas de leite longa vida, sempre com adubo orgânico. Nascia o viveiro do senhor Durval, cuidado por ele no quintal da residência e na companhia de sua esposa.

Aos poucos, as mudas cresceram e foram plantadas no canteiro central da Avenida Melvin Jones e arredores como praças da região e demais espaços. A paisagem mudou em apenas cinco anos e os espaços vazios ganharam árvores e mudas, que já oferecem frutos e sombra –essenciais para a vida nas cidades.

“Procuro sempre plantar árvores frutíferas, pois além da sombra é importante atrair os pássaros e as aves para a cidade”, ensina. O plantador de árvores ganhou fama entre os moradores e a atitude ultrapassou a região do Jardim Tangará. “Gratificante acompanhar pessoas que plantam árvores depois de ver meu trabalho e também ganho mudas dos universitários da FHO/Uniararas”, conta.

O aposentado disse que o trabalho vai continuar, pois acredita que as árvores podem contribuir para a qualidade de vida na área urbana. “Peço somente uma atitude para todos os ararenses: plantem árvores, quanto mais árvores em nossa cidade melhor e no futuro o planeja vão agradecer”, disse.

Aposentado ensina como cultivar uma muda

Quem deseja adotar atitude semelhante, Durval ensina como cultivar uma muda de árvore para plantar em seguida. “O primeiro passo e plantar uma semente em uma caixa de leite longa vida com terra de boa qualidade e adubo orgânico e regar com água. Quando a muda germinar é preciso deixar ela tomar apenas o sol da manhã, depois a coloque em local com sombra”, explica.

Com 50 centímetros de altura a muda já está preparada para ser plantada. “Basta colocar um pouco de adubo no local e plantar a muda. O ideal é regar com água uma vez na semana, até que ela se desenvolva de forma saudável”, finaliza.