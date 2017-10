Após três meses do anúncio, loja do Burger King começa a ser construída

Após quase três de meses do anúncio da instalação da loja da rede Burger King em Araras, finalmente foram iniciadas as obras de construção...

Após quase três de meses do anúncio da instalação da loja da rede Burger King em Araras, finalmente foram iniciadas as obras de construção de prédio próprio da rede de hambúrgueres em Araras. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Araras, Edson Luzetti, confirmou que agora toda a documentação está regularizada e não há qualquer impeditivo legal para o início das obras.

Ele justificou que a demora no início deu-se em decorrência do processo de desmembramento da área em que será feita a lanchonete. Como o Burger King comprou apenas uma parte a área ao lado do Hipermercado Pague Menos (antigo Hiper Tiradentes), houve necessidade de se desmembrar a área, ou seja, se dividir o terreno para que apenas a parte dele que foi comprada passe para o domínio da empresa.

Em 17 de julho a Prefeitura de Araras anunciou que uma reunião entre representantes da administração municipal e da rede de lanchonetes Burger King oficializou a instalação da loja da rede em Araras. A previsão divulgada pela administração municipal era que a loja tivesse concluída e aberta ao público em dezembro, mas a rede nunca informou um prazo oficial. Ainda em julho a própria assessoria de imprensa do Burger King confirmou que “haverá uma unidade na cidade” mas pontuou que “ainda não existe uma data certa para a inauguração”.

A área – na esquina das avenidas Maria Aparecida Muniz Michelin e Dona Renata – foi adquirida pela própria rede, que decidiu adotar em Araras um padrão mais moderno, chamado de “conceito Garden Grill”. A área foi adquirida junto à família proprietária da antiga Rede Tiradentes de Supermercados.

O Burger King confirmou à Tribuna, ainda em julho, que o restaurante de Araras terá o sistema drive thru e salão interno. A rede não comentou sobre valores despendidos, mas a Prefeitura de Araras chegou a divulgar que estima-se investimento próximos aos R$ 7 milhões só com a lanchonete. Além disso, ainda segundo a Prefeitura, serão gerados 35 empregos diretos na unidade de Araras – até agora não há nenhuma previsão oficial de contratação. A loja terá apenas 300 metros quadrados de área construída, 20 vagas de estacionamento, drive thru e ficará aberta das 10h às 22h (no início de atividade); após esse período, a lanchonete deve avaliar se vai operar 24h.

Hoje o Burger King conta com mais de 600 lojas no país, sendo 480 restaurantes próprios (como em Araras) e 121 restaurantes franqueados. Praticamente metade das lojas estão no estado de São Paulo – são mais de 250 restaurantes próprios e cerca de 40 franqueados em São Paulo.