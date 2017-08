Após regularização, Parque da Cascata receberá estrutura

A Prefeitura de Araras divulgou que o empreendimento imobiliário Parque da Cascata, com problemas burocráticos que se arrastam há décadas, está regularizado no...

A informação foi passada pela Prefeitura nesta semana, após encontro realizado semana passada, no Paço Municipal, com o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o secretário de Planejamento, Paulo Bertolini, e os representantes da empresa MBA Empreendimentos Imobiliários, que adquiriu os lotes recentemente e agora os denomina de Loteamento Residencial Nova Cascata.

São ao todo 800 lotes numa área de 701 mil m², em área de zoneamento urbano, ou seja, a Prefeitura estará autorizada a cobrar impostos de uma residência comum da zona urbana, como IPTU, coleta de lixo etc.

Segundo informação da própria Prefeitura, a empresa que adquiriu o empreendimento irá executar todo o sistema de tratamento de esgoto, iluminação e asfalto na via principal. Também será construído um posto para Guarda Municipal, na entrada do loteamento.

O Parque da Cascata é um loteamento lançado na década de 80 próximo ao Rio Mogi Guaçu, na zona rural de Araras. Ele acabou tendo terrenos vendidos a centenas de pessoas da cidade e da região, que não foram entregues pelos empreendedores, na época a Parque da Cascata Empreendimentos e a Rio Verde; nem foram dotados da infraestrutura e dos equipamentos de lazer prometidos. O Ministério Público chegou a investigar o caso após pedido de moradores que exigem a regularização do loteamento.

Na Prefeitura de Araras existiam processos abertos em várias épocas e administrações, tratando de tentativas de regularização do empreendimento. Seguindo determinação do MP, a Prefeitura regularizou e aprovou o empreendimento, agora com a empresa MBA.

Com a falta de aprovação do projeto e falta de fiscalização da Prefeitura, diversas casas foram construídas no local, mesmo o loteamento estando irregular. Algumas obras foram embargadas ao longo dos anos e os proprietários notificados, mas as construção continuaram. Como diversas casas e propriedades teriam sido construídas fora dos projetos, agora há quem acuse os imóveis de estarem irregulares.

A MBA, além de realizar obras de infraestrutura, agora vai reivindicar junto aos moradores do local a documentação que comprova a compra e o pagamento pelos lotes.

Existe uma Associação de Moradores do local, tendo o advogado Paulo Campanhollo como responsável pelas negociações com os empreendedores. Segundo ele, quem adquiriu lotes no empreendimento Parque da Cascata deve ser favorecido com a intervenção, mas quem não tem qualquer documento que comprove aquisição dos lotes pode ser retirado do local. Para isso, contudo, será necessária determinação judicial específica.