Após reclamações de falta de água na zona leste, Saema anuncia medidas emergenciais

Moradores de alguns bairros da zona leste vêm reclamando há tempos sobre a falta de água em suas torneiras. Não se trata da falta de água em todos os bairros, mas em alguns específicos.

No último dia 4 de janeiro a vereadora Deise Olimpio (PSC) publicou um vídeo com moradores reclamando da falta de água no José Ometto 2, e nesta semana o Saema se pronunciou sobre o assunto.

Além de anunciar uma obra futura e algumas medidas emergenciais, o Saema também quis deixar claro que este problema na região leste vem ocorrendo há mais de dois anos.

“Há mais de dois anos moradores daquela região sofrem com a falta d’água em alguns dias da semana”, diz a nota do Saema. “O que avaliamos é que normalmente ocorre aos finais de semana e agora em janeiro isso tem ocorrido em outros dias devido ao calor e ao período de férias escolares’, comentou o presidente do Saema, Rubens Franco Júnior.

Após reunião para tratar do assunto nesta segunda-feira (8), o Saema anunciou que foram definidas medidas emergenciais para minimizar o problema. “Algumas ações que envolvem interligação de redes do Centro com o bairro Jardim Fátima; instalação de válvulas redutoras de pressão e de um controlador de nível, entre outras, são medidas que serão tomadas apenas para diminuir a falta de água até que a nova rede fique pronta”, comentou Franco.

Além dessas medidas emergenciais, o Saema aposta numa obra maior e principal para solucionar o problema de vez. Entretanto, deve demorar um bom tempo. O Saema realizará a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SABAZ – Leste), com o objetivo de ampliar a vazão de água tratada que chega na região leste “A obra, em fase de levantamento topográfico, irá interligar o reservatório da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Saema direto no reservatório da EEAT (Estação Elevatória de Água Tratada), situada na Avenida Augusto Viola da Costa. A rede possui uma extensão de 7.630 metros e diâmetro interno de 600mm, grande parte da sua trajetória será pelas vias marginais”, diz a nota.

Motivo da falta d’água

Segundo o Saema, alguns bairros da zona leste estão sofrendo com a falta de água por vários motivos. “Com as recentes urbanizações, a demanda de água cresceu muito frente a oferta, ocasionando, atualmente, dificuldade no abastecimento naquela localidade sem que houvessem mudanças na estrutura das redes de água para abastecê-los, além do aumento do consumo de água após o período de racionamento”, diz a nota.

“No ano passado estivemos focados em dar início à obra para a construção da nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e acabamos levando todo o ano até encontrar a solução para isso; agora, em 2018, além daquela obra, estamos empenhados em solucionar de uma vez por todas a situação da falta d’água na região leste, e isso já está acontecendo”, explica Franco na nota do Saema.