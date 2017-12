Após permanecer sem alunos com aparecimento de escorpiões, pequena reforma deve viabilizar uso de escola em 2018

A Prefeitura de Araras deve realizar algumas intervenções na Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, localizada no Jardim Belvedere, para que a escola volte...

A Prefeitura de Araras deve realizar algumas intervenções na Emeief Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, localizada no Jardim Belvedere, para que a escola volte a ser utilizada já no ano letivo de 2018.

O local permanece fechado desde setembro devido a uma infestação de escorpiões. Devido ao risco para as 233 crianças e funcionários, os alunos foram transferidos para o Salão da Paróquia Pirapora, bastante próximo da escola, mas sem a mesma estrutura.

A decisão foi tomada em conjunto por pais de alunos e a Secretaria de Educação depois que várias medidas para combater os escorpiões não deram resultado, como dedetizações, limpezas no bairro, e até mesmo fechamento de forros e frestas da escola. Até galinhas-d’angola foram colocadas na escola (durante um tempo não houve aparecimento de nenhum escorpião, mas depois de algumas semanas foi avistado outro escorpião e as crianças foram retiradas da unidade escolar).

Parte das aulas foram realizadas na Escola Angelo Carminati, no Jardim São Luiz, e os alunos que estavam na Escola Angelo Carminatti acabaram transferidos para a paróquia Bom Jesus, que tem cinco salas de aula.

Para a Prefeitura a transferência das salas de aula para a Paróquia Senhor Bom Jesus “proporcionou todas as condições para o pleno aprendizado sem nenhuma perda do conteúdo pedagógico”.

Agora a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas “está realizando as adequações necessárias visando a segurança e o bem estar dos estudantes, para o início do ano letivo de 2018”.

O prefeito pedrinho Eliseu chegou a citar em seu programa via internet as obras. “Estou acompanhando a obra de perto e agora vamos fechar a piscina, acabando com as galerias de águas pluviais. Vamos tirar as lajes que apresentam problemas. Intervenções também serão feitas em uma parte na tubulação de esgoto pela equipe do Saema. São várias adequações que a prefeitura está realizando para tudo voltar ao normal em 2018”, comentou o prefeito.