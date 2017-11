Após nova erosão, rua próxima a Marginal tem sentido de direção alterado

Alteração no trânsito será mantida nos próximos 15 dias, conforme prevê o Demutran O sentido de direção da Rua Eolo Camargo Preto permenece alterado...

Alteração no trânsito será mantida nos próximos 15 dias, conforme prevê o Demutran

O sentido de direção da Rua Eolo Camargo Preto permenece alterado nos próximos 15 dias no trecho a partir da Rua Coronel Justiniano e cruzamento da Rua Domingos Graziano e Avenida Dona Renata (Curtume Graziano). A Prefeitura informa que a alteração foi adotada após erosão em uma das margens do Ribeirão das Furnas, ocorrida na sexta-feira (10).

A erosão atingiu dois pontos da margem direita do ribeirão entre as ruas 21 de Setembro (Vicentinos) e a Coronel Justiniano. O secretário de Planejamento, Paulo Bertolini, explica que a situação era esperada, assim como as anteriores, por conta da instabilidade do solo durante as obras da Macrodrenagem Urbana, feita no local.

“Durante a semana a Tecla (construtora responsável pela obra) colocou tachões (concreto) nas duas margens para conter o avanço das erosões e a obra segue normalmente. Uma faixa da Marginal continua impedida para segurança dos motoristas”, explica.

Ao contrário das anteriores, as duas novas erosões “engoliram” o asfalto da Marginal e cavaletes foram colocados em todo o trecho até o Curtume Graziano para impedir o trânsito de veículos e pedestres.

O diretor do Demutran, Larte Tognasca Neto, afirmou que a Rua Eolo Camargo Preto permanece com sentido alterado por conta do grande fluxo de ônibus que passam pela Marginal. Como o solo está instável foi preciso evitar que veículos pesados transitem pelo trecho durante as obras.

A alteração afeta somente o motorista que trafega pela Rua Coronel Justiniano no sentido Dona Renata. Ao invés de continuar, é preciso virar à direita no trecho que fica em uma praça que existe no local.