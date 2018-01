Após mortes, vacina contra febre amarela será aplicada em todo o Estado

A vacinação contra febre amarela em todo Estado de São Paulo irá começar no início do mês de fevereiro, segundo o coordenador de controle...

Compartilhe em suas redes sociais!

A vacinação contra febre amarela em todo Estado de São Paulo irá começar no início do mês de fevereiro, segundo o coordenador de controle de doenças do estado, Marcos Boulos. Já foram registradas três mortes pela doença na região metropolitana. Todas as vítimas passaram pela cidade de Mariporã, que fica a 39 km da capital.

A decisão de ampliar a vacinação foi anunciada no último sábado (6) pela Secretaria Estadual da Saúde, mas, na ocasião, a data ainda não havia sido definida.

A dose da vacina será dividida para ampliar a imunização. A ideia é aplicar a dose concentrada nas áreas de risco (bairros próximos aos parques onde foram localizados macacos mortos com o vírus da febre amarela) e a fracionada nas demais regiões do Estado.

A previsão é que a vacinação seja ampliada a partir do primeiro sábado de fevereiro, que cai no dia 3, mas esta data será confirmada em uma reunião nesta terça-feira (9) entre o secretário adjunto de Saúde do estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro Adriano, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Brasília.

A vacinação irá começar nos lugares onde o vírus está circulando, mas o objetivo é que, em um ano, atinja todo o estado. Para isso, será feita em etapas.

Além dos lugares onde o vírus já circula, outra etapa será vacinar os lugares onde o Estado prevê que o vírus chegue, como o litoral de São Paulo. Isso porque o Rio de Janeiro teve casos confirmados de febre amarela, e o vírus circulava na Serra do Mar.

Em todo o Estado de São Paulo foram confirmados 27 casos de febre amarela desde janeiro de 2017 e 12 mortes pela doença. Os dados ainda não contabilizam a morte do morador de Guarulhos, de 69 anos, no dia de Natal. Há também uma mulher internada em estado grave no Hospital das Clínicas com a doença na capital paulista.

A febre amarela é uma doença que assusta por sua rápida evolução e risco de morte. O quadro pode apresentar sintomas leves, como febre alta, vômitos e calafrios, até casos raros e mais graves, em que a pessoa pode desenvolver inflamação no fígado, no rim e até mesmo hemorragia. (com informações do site G1)

Quem pode tomar a vacina?

Crianças a partir dos nove meses até idosos com 60 anos.

Não podem tomar a vacina:

Grávidas e mulheres que estão amamentando crianças menores de seis meses.

Doentes com câncer que fazem quimioterapia ou radioterapia.

Pessoas com alergia a ovos ou derivados.

Portadores de HIV ou qualquer doença que atinja o sistema imunológico.

Transplantados.

No caso dos idosos com mais de 60 anos, é preciso avaliação médica. Quem já tomou a dose da vacina contra a febre amarela tem imunidade para vida toda.