Após indício de furto de combustível TCA implanta novo sistema de controle no abastecimento

Após apurar indícios de furto de combustíveis dentro da autarquia, o TCA (Serviço de Transporte Coletivo de Araras) resolveu reforçar os cuidados no sistema...

“Tornar cada vez mais transparente o processo de abastecimento da frota é o objetivo da Prefeitura de Araras, por meio do TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras), ao implantar na semana passada o novo sistema de controle de combustível”, promete a administração municipal.

Agora serão três processos de conferência na garagem da autarquia e pelo menos oito servidores municipais efetivos fazendo parte da equipe controladora. O primeiro controle é a conferência da entrega do combustível pelo fornecedor; depois há uma nova conferência no abastecimento dos ônibus; e por último uma nova conferência diária do rendimento dos ônibus por km/litro.

Segundo o TCA, diariamente pela cidade, contando com os estudantes da área rural, 23 mil usuários fazem o uso do transporte coletivo. Sendo eles: 45 urbanos e 45 escolares, totalizando 90 carros. Com a nova medida, a Prefeitura e a autarquia vão controlando, principalmente, os gastos excessivos.

Apuração de desvios

Conforme Tribuna apurou e divulgou há cerca de 10 dias, o TCA (Serviço de Transporte Coletivo de Araras) começou a investigar porque havia uma diferença significativa entre a quantidade de diesel consumida pela frota da autarquia e a quantidade de combustível que é recebida na sede da empresa. A notícia divulgada ainda na data da primeira apuração – um sábado pela manhã – repercutiu e teve desdobramentos posteriores, com o caso sendo repassado à Polícia.

Apesar de ainda não haver uma conclusão sobre o que tem ocorrido, há uma forte suspeita de que alguém, de dentro da autarquia, possa estar envolvido no desvio de combustível.

O próprio presidente do TCA, Élcio Rodrigues, confirmou que a direção estava suspeitando devido a grande quantidade comprada.

O comando do TCA garante: começou a reunir documentos e investigar a situação desde os primeiros indícios de suspeita. O TCA prometeu abrir uma sindicância – a investigação deve incidir sobre alguns funcionários efetivos, responsáveis pelo recebimento os fiscalização. Além disso a direção deve intensificar a fiscalização no recebimento do combustível e conferência da chegada do diesel. “Não tenho como afirmar que alguém esteja roubando, desviando combustível, mas temos como afirmar que há uma diferença de litragem considerável entre o abastecimento e o que estamos recebendo de diesel. Não admitimos esse tipo de situação, e vamos apurar doa a quem doer, até chegar no responsável”, chegou a afirmar o presidente da empresa, Élcio Rodrigues.

