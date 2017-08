Após impasse, começa demolição da ponte da Krepischi

A ponte da Krepischi começou a ser demolida ontem (2) pela construtora Tecla, responsável pelo alargamento e aprofundamento do leito do Ribeirão das Furnas....

Compartilhe em suas redes sociais!

A ponte da Krepischi começou a ser demolida ontem (2) pela construtora Tecla, responsável pelo alargamento e aprofundamento do leito do Ribeirão das Furnas. A manutenção do dispositivo chegou a ser cogitada, mas foi barrada por estudo técnico.

Construída por empresários durante a gestão do ex-prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (1993-1996), durante anos a ponte serviu como acesso principal entre os dois sentidos da Avenida Dona Renata (Marginal) e principalmente para acesso à Krepischi Lar & Construção.

Porém, o projeto inicial da macrodrenagem urbana – feita pelo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) não prevê a manutenção da ponte. Mesmo assim, a atual gestão de Pedrinho Eliseu (PSDB) cogitou manter o dispositivo para permitir rota alternativa para veículos.

A primeira vez que Pedrinho cogitou em manter a ponte foi em maio em seu programa de rádio, mas a ideia não foi adiante, principalmente depois de estudo técnico. O assunto chegou a ser comentado na sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira (31). Na ocasião, o vereador Carlos Jacovetti (Rede) disse que o estudo prosseguia e empresários até estariam interessados em investir para manter a ponte.

O secretário de Planejamento, Gestão e Mobilidade Paulo Bertolini citou fatores que impediram a manutenção. Além de não constar no projeto inicial e que precisa ser obedecido, pois depende de verbas do governo federal, deixa a ponte sobre o Ribeirão das Furnas demandaria investimento financeiro.

“Todos os pormenores técnicos foram avaliados e incluiu a readaptação na estrutura e implantação de uma terceira faixa para permitir acesso dos veículos para a ponte. O custo para as obras ficou orçado em R$ 580 mil (preço médio), o que se mostrou não viável”, explica.

Descartada a manutenção, a demolição da ponte começou e deve ser concluída em até uma semana. Parte da estrutura será reaproveitada e uma delas são as aduelas de concreto que também foram construídas nos anos 1990. “Assim como as outras que ficavam na antiga ponte da confluência dos ribeirões, as aduelas da ponte da Krepischi também serão reaproveitadas em outras obras da Prefeitura”, enfatiza Bertolini.

Outro ponto que impediu a manutenção é a fluidez do trânsito. No período que a ponte ficou interditada, o fluxo de veículos pela Dona Renata melhorou e a manutenção da ponte poderia originar futuros problemas. Atualmente, as obras da macrodrenagem urbana estão entre o Walmart e o antigo Curtume Graziano.